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Брюгге Соболя та Яремчука вперше вийшло в плей-оф Ліги чемпіонів

Сьогодні 08:47 270 0
Стадію групового етапу достроково подолали Наполі та Баварія
Брюгге Соболя та Яремчука вперше вийшло в плей-оф Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У середу, 12 жовтня, у рамках другого ігрового дня четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів відбулося вісім матчів.

За їхніми результатами стали відомі ще три колектива, які гарантували собі участь у 1/8 фіналу турніру. Ними стали Брюгге, Наполі та Баварія.

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Баварія та Наполі після чотирьох турів мають 12 очок. Брюгге розписало мирову з Атлетіко і має в активі 10 балів.

Команда Романа Яремчука та Едуарда Соболя вперше у своїй історії подолала груповий етап ЛЧ.

Наполі вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів вчетверте в історії. Неаполітанці доходили до стадії 1/8 фіналу у сезонах 2011/12, 2016/17 та 2019/20.

Баварія зіграє у плей-оф ЛЧ у 15-му сезоні поспіль.

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