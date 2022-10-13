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Фірміно зрівнявся з Джеррардом за кількістю асистів в ЛЧ за Ліверпуль

Сьогодні 10:50 228 0
Асист на Нуньєса став для Фірміно вже 12-м за Ліверпуль
Фірміно зрівнявся з Джеррардом за кількістю асистів в ЛЧ за Ліверпуль
#Ліверпуль, #Фірміно

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль здобув розгромну перемогу над Рейнджерс у 4-у турі Ліги чемпіонів (1:7).

На рахунку Роберто Фірміно дубль та гольова передача. Бразильця було визнано найкращим гравцем матчу.

Асист на Нуньєса став для Фірміно вже 12-м за Ліверпуль в Лізі чемпіонів.

За цим показником він зрівнявся зі Стівеном Джеррардом та Джеймсом Мілнером.

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