Фірміно зрівнявся з Джеррардом за кількістю асистів в ЛЧ за Ліверпуль

Ліверпуль здобув розгромну перемогу над Рейнджерс у 4-у турі Ліги чемпіонів (1:7).

На рахунку Роберто Фірміно дубль та гольова передача. Бразильця було визнано найкращим гравцем матчу.

Асист на Нуньєса став для Фірміно вже 12-м за Ліверпуль в Лізі чемпіонів.

За цим показником він зрівнявся зі Стівеном Джеррардом та Джеймсом Мілнером.

Most Champions League assists provided for Liverpool:



🔴 Steven Gerrard (12)

🔴 James Milner (12)

🔴 Roberto Firmino (12)



What a player 🇧🇷 pic.twitter.com/rWkCUiJsbl