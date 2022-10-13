Фірміно зрівнявся з Джеррардом за кількістю асистів в ЛЧ за Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.
Ліверпуль здобув розгромну перемогу над Рейнджерс у 4-у турі Ліги чемпіонів (1:7).
На рахунку Роберто Фірміно дубль та гольова передача. Бразильця було визнано найкращим гравцем матчу.
Асист на Нуньєса став для Фірміно вже 12-м за Ліверпуль в Лізі чемпіонів.
За цим показником він зрівнявся зі Стівеном Джеррардом та Джеймсом Мілнером.
Most Champions League assists provided for Liverpool:— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) October 12, 2022
🔴 Steven Gerrard (12)
🔴 James Milner (12)
🔴 Roberto Firmino (12)
What a player 🇧🇷 pic.twitter.com/rWkCUiJsbl