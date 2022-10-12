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Йовичевич: Пишаюся гравцями Шахтаря

Сьогодні 08:25 455 0
Ігор Йовичевич прокоментував нічию з Реалом
Йовичевич: Пишаюся гравцями Шахтаря
#Йовичевич, #Реал Мадрид, #Шахтар

Джерело - uefa.com.

Шахтар гідно зіграв матч проти Реала у 4 турі Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Ігор Йовичевич.

"Пишаюся своїми гравцями. З огляду на обставини останніх днів грати їм було непросто, але вони зробили все можливе. Часом на останніх секундах забиваєш або пропускаєш - потрібно прийняти те, що сталося.

Не забуватимемо про те, що ми грали проти однієї з найсильніших у світі команд. І ми витримали темп гри, діяли сміливо, гідно контролювали м'яч. Цілком точно ми зіграли краще, ніж у першому матчі. Ми навіть могли забити другий м'яч, оскільки Траоре мав гарний момент. Тим не менш, і набране очко також цінне", - сказав Йовичевич.

Нагадаємо, Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів.

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