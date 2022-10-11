Головне
Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 827
Визначено найкращих гравців матчу Шахтар - Реал
Сьогодні 00:30 42
Челсі розібрався з Міланом, ПСЖ зіграв внічию з Бенфікою: Результати 4 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 571
Зубков забив Реалу вже на 33-й секунді другого тайму матчу Ліги чемпіонів - ВІДЕО
Вчора 23:17 3107
Шахтар - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
Вчора 21:46 3409
Збірна України перемогла Нідерланди у відборі ЧС-2024
Вчора 21:08 614
Мудрик та Траоре - у старті Шахтаря на матч з Реалом
Вчора 20:44 577
Литвиненко здобула першу медаль для України на чемпіонаті світу з дзюдо
Вчора 16:10 471
Динамо - Ренн: онлайн-трансляція
Вчора 13:50 1146
«Мілан» - «Челсі»: чи можливий реванш на «Сан Сіро»?
Вчора 13:12 341
Прямі трансляції

Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів

Вчора 23:56 827 0
Зубков знову забив Реалу
Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів
#Реал Мадрид, #Шахтар, #Шахтар - Айнтрахт, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у четвертому турі Ліги чемпіонів вдома зіграв внічию з Реалом.

Матч завершився з рахунком 1:1.

На старті другого тайму рахунок у матчі відкрив Зубков, який вдало завершив комбінацію гірників влучним ударом головою.

Реал відігрався на останніх хвилинах гри, коли Рюдігер з передачі Крооса переграв Трубіна.

Ліга чемпіонів 2022/23
4 тур, Група 
11 жовтня

Шахтар - Реал Мадрид 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Зубков, 1:1 - 90+5 Рюдігер

Попередження: Конопля, 16, Бондаренко, 88 – Мілітао, 85, Кроос, 90

Шахтар: Трубін – Михайліченко, Матвієнко, Бондар, Конопля – Степаненко – Мудрик (Петряк, 85), Судаков (Джурасек, 81), Бондаренко, Зубков (Л. Тейлор, 82) – Траоре (Сікан, 76).

Реал: Лунін – Менді (Алаба, 68), Рюдігер, Начо, Васкес – Кроос, Чуамені (Модрич, 57), Вальверде (Камавінга, 68) – Азар (Вінісіус, 57), Бензема, Родріго (Асенсіо, 68).

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - Ренн: де дивитися матч Ліги Європи Динамо - Ренн: де дивитися матч Ліги Європи 1644
Шахтар - Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів Шахтар - Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів 2383
У Португалії забили шалений гол із 30 метрів у дев'ятку - ВІДЕО У Португалії забили шалений гол із 30 метрів у дев'ятку - ВІДЕО 1893
Шахтар - Реал: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Реал: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 1489
Шахтар - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Шахтар - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 3409
Зубков забив Реалу вже на 33-й секунді другого тайму матчу Ліги чемпіонів - ВІДЕО Зубков забив Реалу вже на 33-й секунді другого тайму матчу Ліги чемпіонів - ВІДЕО 3107
Рекомендуємо
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 13901
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 24221
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 45331 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 56242 1
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 11127 3
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 61052