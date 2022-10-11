Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів

Зубков знову забив Реалу

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у четвертому турі Ліги чемпіонів вдома зіграв внічию з Реалом.

Матч завершився з рахунком 1:1.

На старті другого тайму рахунок у матчі відкрив Зубков, який вдало завершив комбінацію гірників влучним ударом головою.

Реал відігрався на останніх хвилинах гри, коли Рюдігер з передачі Крооса переграв Трубіна.

Ліга чемпіонів 2022/23

4 тур, Група

11 жовтня

Шахтар - Реал Мадрид 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Зубков, 1:1 - 90+5 Рюдігер

Попередження: Конопля, 16, Бондаренко, 88 – Мілітао, 85, Кроос, 90

Шахтар: Трубін – Михайліченко, Матвієнко, Бондар, Конопля – Степаненко – Мудрик (Петряк, 85), Судаков (Джурасек, 81), Бондаренко, Зубков (Л. Тейлор, 82) – Траоре (Сікан, 76).

Реал: Лунін – Менді (Алаба, 68), Рюдігер, Начо, Васкес – Кроос, Чуамені (Модрич, 57), Вальверде (Камавінга, 68) – Азар (Вінісіус, 57), Бензема, Родріго (Асенсіо, 68).