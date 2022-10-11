Рамосу загрожує дискваліфікація через образи арбітра

Футболіст отримав пряму червону картку в матчі з Реймсом

Джерело - RMC Sport.

Захисник ПСЖ Серхіо Рамос ризикує отримати довготривалу дискваліфікацію через видалення у матчі 10-го туру Ліги 1 проти Реймса (0:0).

Про це повідомляє RMC Sport.

На 41-й хвилині матчу іспанець отримав попередження за розмови з арбітром. Проте футболіст не перестав сперечатися та отримав пряму червону.

Хоча арбітр не вказав в протоколі матчу будь-які образи з боку Рамоса, на деяких повторах каналу Canal Plus нібито чутно, як гравець ображав головного суддю.

Нагадаємо, власник ПСЖ придбав акції Браги.