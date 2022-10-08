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Динамо готувало трансфер Мораеса

Сьогодні 20:27 340 0
Екснападник збірної України Жуніор Мораес міг повернутися в Україну
Динамо готувало трансфер Мораеса
#Динамо Київ, #Жуніор Мораес

Джерело - Чемпіон.

Динамо намагалося підписати форварда у літнє трансферну вікно.

Про це повдіомляє 

"На самому прапорці закриття осіннього трансферного вікна основною метою киян (крім Зе Луїша та Даббура) був ..... Жуніор Мораес. Потрібно знайти відповідні слова", - йдеться в повідомленні.

Жуніор Мораес  зараз виступає за бразильський Корінтіанс. За Динамо він відіграв 85 матчів, забив 34 голи та зробив 7 асистів у період з 2015 по 2018 роки. Після чого перейшов у Шахтар вільним агентом.

Раніше журналіст Ігор Бурбас вже повідомляв про бажання Мірчі Луческу підписати двох ексгравців Шахтаря – Жуніора Мораеса і Тайсона

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