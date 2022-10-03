Луческу хотів підписати Тайсона та Мораеса у Динамо

Головний тренер Динамо Мірча Луческу влітку мав намір підписати Тайсона, з яким він раніше працював у Шахтарі, а також Жуніора Мораеса.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

"Коли перед стартом сезону йшлося про підсилення команди, то першими у списку коуча значилися Тайсон та Жуніор Мораес, перевірені гравці. Пропозицію щодо ексгірників керівництво Динамо навіть не стало розглядати. Думаю, що не з фінансових причин. І навіть не тому, що бразильці не приїхали б зараз сюди. Швидше за все, через їхнє "шахтарівське" минуле", - написав Бурбас.