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Луческу хотів підписати Тайсона та Мораеса у Динамо

Сьогодні 21:12 293 0
Стали відомі трансферні плани Мірчі Луческу
Луческу хотів підписати Тайсона та Мораеса у Динамо
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Тайсон, #Шахтар, #Жуніор Мораес

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу влітку мав намір підписати Тайсона, з яким він раніше працював у Шахтарі, а також Жуніора Мораеса.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

"Коли перед стартом сезону йшлося про підсилення команди, то першими у списку коуча значилися Тайсон та Жуніор Мораес, перевірені гравці. Пропозицію щодо ексгірників керівництво Динамо навіть не стало розглядати. Думаю, що не з фінансових причин. І навіть не тому, що бразильці не приїхали б зараз сюди. Швидше за все, через їхнє "шахтарівське" минуле", - написав Бурбас.

Тайсон та Мораес не мають постійної ігрової практики у Інтернасьйоналі та Корінтіансі відповідно.

Нагадаємо, форвард Фенербахче відмовився переходити у Динамо.

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