Луческу хотів підписати Тайсона та Мораеса у Динамо

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу влітку мав намір підписати Тайсона, з яким він раніше працював у Шахтарі, а також Жуніора Мораеса.
Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.
"Коли перед стартом сезону йшлося про підсилення команди, то першими у списку коуча значилися Тайсон та Жуніор Мораес, перевірені гравці. Пропозицію щодо ексгірників керівництво Динамо навіть не стало розглядати. Думаю, що не з фінансових причин. І навіть не тому, що бразильці не приїхали б зараз сюди. Швидше за все, через їхнє "шахтарівське" минуле", - написав Бурбас.
Тайсон та Мораес не мають постійної ігрової практики у Інтернасьйоналі та Корінтіансі відповідно.
Нагадаємо, форвард Фенербахче відмовився переходити у Динамо.