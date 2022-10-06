Ренн - Динамо 2:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Динамо поступається в 3-у турі Ліги Європи Ренну.

90' Знімає Луческу Попова з гри. Поєдинок продовжив Вівчаренко.

90' 4 хвилини додав арбітр до першого тайму.

89' Гол. Ренн виходить вперед! Попов помилився з передачею, Дуе вийшов один на один і пробив повз Бойка.

88' Забарний завалив Тета за що отримав жовту картку.

86' Мірча Луческу відповідає своєю заміною: автор голу Віктор Циганков пішов з поля. Гру продовжив Олександр Караваєв.

84' Заміна в Ренні: Труфе змінив Буріго.

82' Циганков змістився під ліву і пробивав по воротах, але від захисника м'яч пішов на кутовий.

80' Ще одна заміна в складі господарів: Терьє пішов відпочивати замість нього на полі з'явився Аблін.

79' Заміна в складі Динамо: замість Кабаєва на поле вийшов Ванат.

77' Кабаєв відірвався від захисника і пробивав по воротах, проте Манданда без проблем забрав м'яч у руки.

75' Ассіньон втік від Кабаєва, але зміг у підкаті вибити м'яч Дубінчак.

73' Декілька подач виконував Ренн поспіль - кияни відбиваються.

72' Дубінчак виконував закидання на Бєсєдіна, проте Артем опинився в офсайді.

70' Дуе пробивав з-за меж штрафного майданчика - м'яч в руках у Бойка.

69' Буріго пробив з-під захисника, але встиг скластися Бойко і перевести м'яч на кутовий.

68' Кабаєв боровся на фланзі з Ассіньоном і втратив м'яч. Удар від воріт.

66' Циганков корпус поставив на фланзі і зміг заробити кутовий для своєї команди.

64' Подвійна заміна в складі Ренна: замість Гуїрі та Маєра на поле вийшли Дуе та Калімуендо.

63' Ассіньон намагався шведою пробити в дальній кут, але невдалим вийшов цей постріл.

61' Тримають кияни м'яч, але без просування вперед.

59' Тет пробивав з льоту після кутового, м'яч пішов у руки Бойко.

58' З дальньої дистанції пробивав Угочукву, від ноги захисника м'яч пішов на кутовий.

56' З кутового подавали господарі, але фол в атаці зафіксував арбітр.

55' Гуїрі виконував простріл, який заблокував Попов. Гравці Ренна вимагають пенальті - свисток арбітра мовчить.

52' Захопив Ренн ініціативу і контролює м'яч на власній половині поля.

50' Пожежа в штрафному мадйанчику Динамо, але в підсумку кияни вибили м'яч подалі.

48' Тет порушив правила проти Шепелєва у центрі поля.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Нічия після 45 хвилин матчу.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

43' Ассіньон порушив правила проти Шепелєва - штрафний для Динамо.

41' Маєр виконував подачу в штрафний майданчик, але Терьє опинився в офсайді.

39' Пас у розріз пішов у штрафний майданчик Динамо, але Попов вибив м'яч в аут.

37' Бєсєдін у підкаті класно зіграв і зміг заробити аут на правому фланзі.

35' Подача пішла в штрафний майданчик, але м'яч покинув межі поля ще в повітрі.

33' ГООООООЛ! Динамо зрівнює рахунок у матчі! Циганков отримав м'яч у штрафному майданчику і пробивав по воротах. Манданда потягнув перший удар, але на добиванні Віктор відправив снаряд у сітку воріт.

32' Бєсєдін у боротьбі впав у штрафному майданчику, але свисток арбітра промовчав.

30' Терьє намагався оббігти Забарного, але програв бігову дуель українському захиснику.

28' Сидорчук з льоту пробивав - вище воріт пішов м'яч.

27' Шепелєв учергове порушив правила. Попередження від арбітра для українського хавбека.

26' Сидорчук наважився на дальній удар - невдало.

25' Здалеку пробивав Маєр - м'яч пішов повз ворота.

23' Гол! Ренн відкриває рахунок у матчі! У штрафному майданчику отримав м'яч Терьє і в дотик пробив точно в дальній кут воріт.

21' З дальньої дистанції пробивав Тет - вище воріт пішов м'яч.

20' Сидорчук грубо зіграв у центрі поля. Невеличка зупинка в матчі.

19' Забарний класно корпус поставив і дав м'ячу вийти за межі поля.

18' Кабаєв заробив штрафний удар у верховій боротьбі. Динамо продовжує позиційну атаку.

16' Класну комбінацію провів Ренн, Тет покотив на Терьє, який пробив, але м'яч поруч зі стійкою пройшов.

14' Маєр подавав з лівого флангу після чого намагався Родон пробити головою, але повз ворота пройшов м'яч.

13' Шепелєв знову порушує правила, на цей раз проти Маєра.

11' Шепелєв збив Терьє в центрі поля. Штрафний для господарів.

9' Шепелєв намагався віддати розрізний пас - невдало. Удар від воріт.

7' Маєр обійшов Попова і пробивав по воротах - вище воріт пішов м'яч.

5' Циганков намагався на фланзі пройти захисника, однак Віктор втратив м'яч у дриблінгу.

4' Ассіньон прострілював на Гуїрі, але удар француза вийшов невдалим.

3' Контролюють господарі м'яч, кияни розпочинають матч другим номером.

2' Пас на хід Мелінгу пішов, проте не встиг норвежець до м'яча - удар від воріт.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Ренн: Манданда – Ассіньон, Родон, Теате, Мелінг – Буріго, Угочукву, Тет, Терьє – Гуїрі, Майєр

Динамо: Бойко – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Кабаєв – Бєсєдін

Київське Динамо зіграє проти французького Ренна у третьому турі групового етапу Ліги Європи.

Поєдинок відбудеться у четвер, 6 жовтня, на стадіоні Руазон-Парк у Ренні. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію в цій новиниі.