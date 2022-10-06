Ренн - Динамо 2:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.
Матч завершено! Динамо поступається в 3-у турі Ліги Європи Ренну.
90' Знімає Луческу Попова з гри. Поєдинок продовжив Вівчаренко.
90' 4 хвилини додав арбітр до першого тайму.
89' Гол. Ренн виходить вперед! Попов помилився з передачею, Дуе вийшов один на один і пробив повз Бойка.
88' Забарний завалив Тета за що отримав жовту картку.
86' Мірча Луческу відповідає своєю заміною: автор голу Віктор Циганков пішов з поля. Гру продовжив Олександр Караваєв.
84' Заміна в Ренні: Труфе змінив Буріго.
82' Циганков змістився під ліву і пробивав по воротах, але від захисника м'яч пішов на кутовий.
80' Ще одна заміна в складі господарів: Терьє пішов відпочивати замість нього на полі з'явився Аблін.
79' Заміна в складі Динамо: замість Кабаєва на поле вийшов Ванат.
77' Кабаєв відірвався від захисника і пробивав по воротах, проте Манданда без проблем забрав м'яч у руки.
75' Ассіньон втік від Кабаєва, але зміг у підкаті вибити м'яч Дубінчак.
73' Декілька подач виконував Ренн поспіль - кияни відбиваються.
72' Дубінчак виконував закидання на Бєсєдіна, проте Артем опинився в офсайді.
70' Дуе пробивав з-за меж штрафного майданчика - м'яч в руках у Бойка.
69' Буріго пробив з-під захисника, але встиг скластися Бойко і перевести м'яч на кутовий.
68' Кабаєв боровся на фланзі з Ассіньоном і втратив м'яч. Удар від воріт.
66' Циганков корпус поставив на фланзі і зміг заробити кутовий для своєї команди.
64' Подвійна заміна в складі Ренна: замість Гуїрі та Маєра на поле вийшли Дуе та Калімуендо.
63' Ассіньон намагався шведою пробити в дальній кут, але невдалим вийшов цей постріл.
61' Тримають кияни м'яч, але без просування вперед.
59' Тет пробивав з льоту після кутового, м'яч пішов у руки Бойко.
58' З дальньої дистанції пробивав Угочукву, від ноги захисника м'яч пішов на кутовий.
56' З кутового подавали господарі, але фол в атаці зафіксував арбітр.
55' Гуїрі виконував простріл, який заблокував Попов. Гравці Ренна вимагають пенальті - свисток арбітра мовчить.
52' Захопив Ренн ініціативу і контролює м'яч на власній половині поля.
50' Пожежа в штрафному мадйанчику Динамо, але в підсумку кияни вибили м'яч подалі.
48' Тет порушив правила проти Шепелєва у центрі поля.
46' Другий тайм розпочався!
Перший тайм завершено! Нічия після 45 хвилин матчу.
45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.
43' Ассіньон порушив правила проти Шепелєва - штрафний для Динамо.
41' Маєр виконував подачу в штрафний майданчик, але Терьє опинився в офсайді.
39' Пас у розріз пішов у штрафний майданчик Динамо, але Попов вибив м'яч в аут.
37' Бєсєдін у підкаті класно зіграв і зміг заробити аут на правому фланзі.
35' Подача пішла в штрафний майданчик, але м'яч покинув межі поля ще в повітрі.
33' ГООООООЛ! Динамо зрівнює рахунок у матчі! Циганков отримав м'яч у штрафному майданчику і пробивав по воротах. Манданда потягнув перший удар, але на добиванні Віктор відправив снаряд у сітку воріт.
32' Бєсєдін у боротьбі впав у штрафному майданчику, але свисток арбітра промовчав.
30' Терьє намагався оббігти Забарного, але програв бігову дуель українському захиснику.
28' Сидорчук з льоту пробивав - вище воріт пішов м'яч.
27' Шепелєв учергове порушив правила. Попередження від арбітра для українського хавбека.
26' Сидорчук наважився на дальній удар - невдало.
25' Здалеку пробивав Маєр - м'яч пішов повз ворота.
23' Гол! Ренн відкриває рахунок у матчі! У штрафному майданчику отримав м'яч Терьє і в дотик пробив точно в дальній кут воріт.
21' З дальньої дистанції пробивав Тет - вище воріт пішов м'яч.
20' Сидорчук грубо зіграв у центрі поля. Невеличка зупинка в матчі.
19' Забарний класно корпус поставив і дав м'ячу вийти за межі поля.
18' Кабаєв заробив штрафний удар у верховій боротьбі. Динамо продовжує позиційну атаку.
16' Класну комбінацію провів Ренн, Тет покотив на Терьє, який пробив, але м'яч поруч зі стійкою пройшов.
14' Маєр подавав з лівого флангу після чого намагався Родон пробити головою, але повз ворота пройшов м'яч.
13' Шепелєв знову порушує правила, на цей раз проти Маєра.
11' Шепелєв збив Терьє в центрі поля. Штрафний для господарів.
9' Шепелєв намагався віддати розрізний пас - невдало. Удар від воріт.
7' Маєр обійшов Попова і пробивав по воротах - вище воріт пішов м'яч.
5' Циганков намагався на фланзі пройти захисника, однак Віктор втратив м'яч у дриблінгу.
4' Ассіньон прострілював на Гуїрі, але удар француза вийшов невдалим.
3' Контролюють господарі м'яч, кияни розпочинають матч другим номером.
2' Пас на хід Мелінгу пішов, проте не встиг норвежець до м'яча - удар від воріт.
1' Матч розпочався!
Лунає гімн Ліги Європи.
Команди виходять на поле!
Визначилися стартові склади команд:
Ренн: Манданда – Ассіньон, Родон, Теате, Мелінг – Буріго, Угочукву, Тет, Терьє – Гуїрі, Майєр
Динамо: Бойко – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Кабаєв – Бєсєдін
Київське Динамо зіграє проти французького Ренна у третьому турі групового етапу Ліги Європи.
Поєдинок відбудеться у четвер, 6 жовтня, на стадіоні Руазон-Парк у Ренні. Початок о 22:00 за київським часом.
Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію в цій новиниі.