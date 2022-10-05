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Станкович очолить Сампдорію

Сьогодні 12:39 267 0
Сьогодні очікується підписання контракту і офіційне оголошення
Станкович очолить Сампдорію
#Сампдорія, #Станкович

Джерело - Чемпіон.

Деян Станкович може стати головним тренером Сампдорії.

Про це повідомляє журналіст Нікола Скіра.

Сьогодні очікується підписання контракту і офіційне оголошення.

Угода буде розрахована до кінця сезону з опцією продовження ще на рік.

З 2019-го по 2022 рік Станкович очолював Црвену Звезду, яку покинув в серпні через не прохід команди у груповий етап Ліги чемпіонів.

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