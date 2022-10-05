Джерело - Чемпіон.
Деян Станкович може стати головним тренером Сампдорії.
Про це повідомляє журналіст Нікола Скіра.
Сьогодні очікується підписання контракту і офіційне оголошення.
Угода буде розрахована до кінця сезону з опцією продовження ще на рік.
Expected signing and official announcement today for Dejan #Stankovic to #Sampdoria as new coach. Contract until 2023 with option for a further year + a rich bonus if #Samp stay in Serie A. His assistant will be #Sakic. Deal completed by the agent Faii Ramadani. #transfers https://t.co/NsjxB5ksTe— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 5, 2022
З 2019-го по 2022 рік Станкович очолював Црвену Звезду, яку покинув в серпні через не прохід команди у груповий етап Ліги чемпіонів.