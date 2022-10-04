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Денисов: Футбол спільно з MEGOGO готувалися до тендеру УПЛ

Сьогодні 15:10 142 0
Олександр Денисов прокоментував тендер УПЛ
Денисов: Футбол спільно з MEGOGO готувалися до тендеру УПЛ
#Денисов, #Мегого, #Футбол 1/2/3

Джерело - Чемпіон.

Канали Футбол 1/2/3 спільно з MEGOGO планували взяти участь у тендері на право трансляції матчів УПЛ.

Про це розповів ексдиректор телеканалів Футбол Олександр Денисов.

"Ми дійсно готувалися до тендеру УПЛ, мали йти на нього, хоча я цього боявся. Боявся, бо на той момент у нас все було прибуткове, а УПЛ - це продакшн, це ліцензії.

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Домовленість з колегами з MEGOGO у нас була ще рік тому, що ми зайдемо в тендер вдвох та будем співпрацювати. Також з пропозицією разом піти на тендер до нас зверталася Setanta, але у нас вже була домовленість та певна хімія з MEGOGO. Всі вважали нас конкурентами, але насправді у нас було плідне партнерство.

- Пропозиція MEGOGO у розмірі 100 000 доларів - це тролінг?

- Ні, ніхто тролінгом не займався. Коли MEGOGO почули від мене, що ми не підемо на тендер, що для нас історія завершується, то сказали, що й вони не підуть.

Я їм так пояснював. Вони взяли дуже потужний продукт - Лігу чемпіонів. Українські вболівальники вже були з ними, вони збирали на них 300 000 гривень на місяць. Якби вони вклалися в УПЛ, то ціна б не підвищилася. Були б тільки більші збитки. Це було бізнес-рішення з їх боку: "Давайте просто закинемо, щоб показати, що ми є", - сказав Денисов.

Раніше Денисов пояснив закриття телеканалів Футбол.

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