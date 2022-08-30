Денисов пояснив закриття телеканалів Футбол

Український бізнесмен Рінат Ахметов закрив усі свої медіапроєкти через закон України про олігархів.

Про це розповів генеральний директор каналів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов в інтерв'ю народному депутату Олексію Гончаренку.

"Я зараз займаюся закриттям каналів Футбол, процес продовжується. Можу підтвердити, що каналів Футбол більше не існує. Думаю, всі пояснення, чому так сталося, було надано.

Це через закон про олігархів, і власник Рінат Ахметов не хотів бути олігархом.

Я знаю, що він завжди з гордістю повідомляв, що сплачує податки, один з найбільших платників податків. І його чіпляло і принижувало, що він буде якимсь олігархом, якісь там санкції економічні. І він ухвалив таке рішення", - розповів Денисов.