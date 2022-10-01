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Барселона прагне продовжити контракт із Дембеле

Сьогодні 12:25 223 0
Каталонці побоюються втратити французького гравця через невелику клаусулу
Барселона прагне продовжити контракт із Дембеле
#Барселона, #Усман Дембеле

Джерело - isport.ua.

Барселона у довгостроковій перспективі розраховує на французького вінгера Усмана Дембеле.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Каталонський клуб має намір продовжити контракт із гравцем і готовий запропонувати йому оновлений договір до 2026 року.

Минулого літа 25-річний футболіст уклав з блаугранас нову угоду терміном до 2024 року. Спочатку в договорі сума відступних планувалася у розмірі 100 мільйонів євро, але у процесі переговорів була знижена до 50 мільйонів. Каталонці побоюються, що через відносно невелику клаусулу можуть втратити гравця, тому зацікавлені в перепідписанні контракту.

Зазначається, що керівництво Барселони вже зв'язалося з агентом французького вінгера, повідомивши про намір продовжити угоду.

У поточному сезоні Дембеле провів у складі каталонської команди в усіх турнірах вісім матчів, у яких забив два голи та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Мессі не планує повертатись у Барселону.

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