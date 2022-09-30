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Мессі не планує повертатись у Барселону

Сьогодні 22:24 88 0
Мессі не горить бажанням повертатись в Барселону
Мессі не планує повертатись у Барселону
Фото - gettyimages
#Барселона, #Ліонель Мессі, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - football24.ua.

Барселоні задля повернення форварда ПСЖ Ліонеля Мессі необхідно вирішити кілька проблем, які можуть стати на заваді. Наразі ж між сторонами відсутні контакти.

Про це повідомляє Marca. 

Мессі вважає, що президент Барселони Жоан Лапорта зрадив його, скасувавши пролонгування контракту – через це футболіст залишив клуб і опинився у ПСЖ. Також Лео незадоволений тим, що керівництво каталонців постійно заявляє про можливе повернення аргентинця до рідної команди.

Аби Ліонель погодився повернутись потрібно буде позбутись кількох гравців та менеджерів (імена не розкриваються, але раніше лунало прізвище Жерара Піке). Також Мессі хоче гарантоване місце у стартовому складі. До того ж Барселона має покращити фінансовий стан, аби дозволити собі зарплату суперзірки. Наразі ж Лео сконцентрований лише на участі на ЧС-2022, через що не думає про варіанти своєї клубної кар'єри.

У поточному сезоні Мессі зіграв у 11 матчах за ПСЖ, в яких відзначився 6 голами та 8 асистами.

Раніше ПСЖ запропонував новий контракт Мессі.

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