Палкін: Якби росію виключили з ФІФА, це допомогло б Україні

ФІФА має виключити росію з організації

Джерело - The Athletic.

ФІФА має виключити росію (терористичну країну) з організації, щоб допомогти Україні.

Про це заявив гендиректор Шахтаря Сергій Палкін.

"Я не знаю, що ще потрібно зробити росії, щоб ФІФА відреагувала належним чином. Відсторонення росії від чемпіонату світу з футболу - це тимчасовий акт. Але якби вони, наприклад, виключили росію з ФІФА, то це було б рішення, яке б дійсно допомогло Україні".

Актуально: ФІФА не хоче спілкуватись з Шахтарем

"Це тому, що нам потрібно воювати на всіх напрямках, а не тільки солдатам на полі бою. Це було рішення, якого ми очікували від ФІФА. Але, як відомо, рішення немає", - сказав Палкін.

Нагадаємо, Шахтар зіграє з Динамо у Варшаві або у Львові.