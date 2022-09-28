Палкін: Якби росію виключили з ФІФА, це допомогло б Україні

Джерело - The Athletic.
ФІФА має виключити росію (терористичну країну) з організації, щоб допомогти Україні.
Про це заявив гендиректор Шахтаря Сергій Палкін.
"Я не знаю, що ще потрібно зробити росії, щоб ФІФА відреагувала належним чином. Відсторонення росії від чемпіонату світу з футболу - це тимчасовий акт. Але якби вони, наприклад, виключили росію з ФІФА, то це було б рішення, яке б дійсно допомогло Україні".
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"Це тому, що нам потрібно воювати на всіх напрямках, а не тільки солдатам на полі бою. Це було рішення, якого ми очікували від ФІФА. Але, як відомо, рішення немає", - сказав Палкін.
Нагадаємо, Шахтар зіграє з Динамо у Варшаві або у Львові.