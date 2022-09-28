Петраков: Задоволений, як грали хлопці, але треба забивати

Гравці збірної України провели хороший матч проти Шотландії в 6-у турі Ліги націй (0:0).

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.

"Зіграли 0:0. Все. Задоволений, як грали хлопці. Я не маю до них питань. На такому рівні, коли є два-три моменти, треба забивати. У нас вони були у першому таймі. Довбик виходив віч-на-віч, Ярмоленко не влучив, і у Степаненка після кутового. Треба забивати", - сказав Петраков.