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Петраков: Задоволений, як грали хлопці, але треба забивати

Сьогодні 12:39 195 0
Головний тренер збірної розповів про нічию в матчі з Шотландією
Петраков: Задоволений, як грали хлопці, але треба забивати
#Збірна України з футболу, #Ліга націй УЄФА, #Збірна Шотландії з футболу

Джерело - terrikon.

Гравці збірної України провели хороший матч проти Шотландії в 6-у турі Ліги націй (0:0).

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.

"Зіграли 0:0. Все. Задоволений, як грали хлопці. Я не маю до них питань. На такому рівні, коли є два-три моменти, треба забивати. У нас вони були у першому таймі. Довбик виходив віч-на-віч, Ярмоленко не влучив, і у Степаненка після кутового. Треба забивати", - сказав Петраков.

Нагадаємо, Петраков плюнув на пресконференції збірної України після запитання про свою відставку.

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