Довбик та Ігнатенко - в старті збірної України на матч з Шотландією

Джерело - Чемпіон.
Збірна України зіграє проти Шотландії у матчі шостого туру Ліги націй УЄФА.
Головний тренер команди Олександр Петраков визначився зі стартовим складом.
Збірна України: Лунін, Забарний, Степаненко, Матвієнко, Тимчик, Ігнатенко, Маліновський, Миколенко, Ярмоленко, Довбик, Мудрик
Запасні: Волинець, Різник, Бондар, Михайличенко, Піхальонок, Караваєв, Кривцов, Сарапій, Яремчук, Циганков, Качараба, Зубков
Збірна Шотландії: Гордон, Фрейзер, Портеус, Гендрі, Гікі, Тейлор, Макгінн, Джек, Макрегор, Маклін, Адамс
Запасні: Маккророі, Келлі, Галлахер, Кінгслі, Дайкс
Початок матчу о 21:45 за київським часом.