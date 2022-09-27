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Довбик та Ігнатенко - в старті збірної України на матч з Шотландією

Сьогодні 20:37 967 0
Початок матчу о 21:45 за київським часом
Довбик та Ігнатенко - в старті збірної України на матч з Шотландією
#Збірна України з футболу, #Ліга націй УЄФА, #Збірна Шотландії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє проти Шотландії у матчі шостого туру Ліги націй УЄФА.

Головний тренер команди Олександр Петраков визначився зі стартовим складом.

Збірна України: Лунін, Забарний, Степаненко, Матвієнко, Тимчик, Ігнатенко, Маліновський, Миколенко, Ярмоленко, Довбик, Мудрик

Запасні: Волинець, Різник, Бондар, Михайличенко, Піхальонок, Караваєв, Кривцов, Сарапій, Яремчук, Циганков, Качараба, Зубков

Збірна Шотландії: Гордон, Фрейзер, Портеус, Гендрі, Гікі, Тейлор, Макгінн, Джек, Макрегор, Маклін, Адамс

Запасні: Маккророі, Келлі, Галлахер, Кінгслі, Дайкс

Початок матчу о 21:45 за київським часом.

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