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Англія розписала результативну нічию з Німеччиною. Результати 6 туру Ліги націй

Вчора 23:43 291 0
Результати 6 туру Ліги націй
Англія розписала результативну нічию з Німеччиною. Результати 6 туру Ліги націй
#Ліга націй УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 6 туру Ліги націй.

Ліга націй УЄФА - Ліга А
Тур 6, 26 вересня

Англія - Німеччина 3:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Гюндоган, 0:2 - 67 Гаверц, 1:2 - 72 Шоу, 2:2 - 75 Маунт, 3:2 - 83 Кейн (пен), 3:3 -  87 Гаверц

Угорщина - Італія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Распадорі, 0:2 - 52 Дімарко

Ліга націй УЄФА - Ліга B

Румунія - Боснія і Герцеговина 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Ман, 2:0 - 73 Пушкаш, 2:1 - 77 Джеко, 3:1 - 79 Раціу, 4:1 - 86 Пушкаш

Чорногорія - Фінляндія 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Антман, 0:2 - 53 Каллман

Ліга націй УЄФА - Ліга С

Гібралтар - Грузія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Кварацхелія, 0:2 - 49 Цітаішвілі, 1:2 - 75 Еннслі

Північна Македонія - Болгарія 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Десподов

Ліга націй УЄФА - Ліга D

Андорра - Латвія 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 38 Анієр, 0:2 - 56 Теністе, 0:3 - 66 Саппінен, 0:4 - 79 Анієр

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