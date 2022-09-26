Англія розписала результативну нічию з Німеччиною. Результати 6 туру Ліги націй

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 6 туру Ліги націй.
Англія - Німеччина 3:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 52 Гюндоган, 0:2 - 67 Гаверц, 1:2 - 72 Шоу, 2:2 - 75 Маунт, 3:2 - 83 Кейн (пен), 3:3 - 87 Гаверц
Угорщина - Італія 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 27 Распадорі, 0:2 - 52 Дімарко
Ліга націй УЄФА - Ліга B
Румунія - Боснія і Герцеговина 4:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 38 Ман, 2:0 - 73 Пушкаш, 2:1 - 77 Джеко, 3:1 - 79 Раціу, 4:1 - 86 Пушкаш
Чорногорія - Фінляндія 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 47 Антман, 0:2 - 53 Каллман
Ліга націй УЄФА - Ліга С
Гібралтар - Грузія 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 19 Кварацхелія, 0:2 - 49 Цітаішвілі, 1:2 - 75 Еннслі
Північна Македонія - Болгарія 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Десподов
Ліга націй УЄФА - Ліга D
Андорра - Латвія 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 38 Анієр, 0:2 - 56 Теністе, 0:3 - 66 Саппінен, 0:4 - 79 Анієр