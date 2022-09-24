Вірменія - Україна 0:5. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Збірна України громить Вірменію на виїзді!

90' Дві хвилини додав арбітр до основного часу.

88' Арутюнян грубо зіграв у центрі поля, жовта картка.

86' Намагався Шагоян втікти в контратаку, але Забарний перехопив м'яч.

84' ГООООЛ Довбик робить дубль! Після подачі з кутового Довбик класно обробив м'яч у штрафному майданчику і пробив повз воротаря.

81' ГООООООЛ! Ігнатенко забиває гол у дебютному матчі за збірну! Довбик відпасував назад на Данила, той прийняв м'яч і пробив у дальній кут.

80' Заспокоїлася гра в нас, зібрна України контролює м'яч і не поспішає вперед.

78' Остання заміна в складі нашої команди: Матвієнко замінив Кривцова, у якого була жовта картка.

76' Подвійна заміна в складі господарів поля: замість Маргаряна та Мкояна на поле вийшли Монрой та Восканян.

74' Мудрик по центру проривався, але його у підкаті зупинив Мкоян.

72' Чергова заміна від Олександра Петракова: замість Зубкова на поле вийшов Мудрик.

71' Дашян відмахнувся від Миколенка у верховій боротьбі: жовта картка захиснику збірної Вірменії.

70' Ярмоленко пробивав з дальньої дистанції, але трохи повз ворота пішов м'яч.

69' ГООООООЛ! Збірна України громить Вірменію. Ярмоленко класно закинув на Зубкова, той виконав подачу на дальню стійку, яку замкнув Артем Довбик.

68' Подача в штрафний майданчик збірної України пішла, але ніхто з гравців на неї не відгукнувся.

66' Подвійна заміна в складі збірної України: замість Яремчука та Циганкова на поле вийшли Довбик та Ярмоленко.

65' Селаранян вийшов на ударну позицію, але постріл вийшов засильним.

64' Заміна вскладі господарів, замість Барсегяна на поле вийшов Шагоян.

63' Циганков виконував дальній удар, але повз ворота пройшов м'яч.

61' Зубков змістився у центр і пробивав по воротах, але м'яч влучив у голову захиснику.

60' Яремчук отримав м'яч у штрафному майданчику, але на його подачу ніхто не відгукнувся.

59' Піхальнок намагався у розріз віддати на Тимчика, але захисник перехопив цей пас.

57' ГОООООЛ! Збірна України подвоює рахунок! Яремчук віддав на фланг на Тимчика, той прострілив на Зубкова, який у дотик відправив м'яч у дальній кут воріт.

56' Зубков намагався обігратися з Циганковим в стіночку, але трохи не точно віддав пас.

55' Барсегян вийшов один на один, але так і не пробив по воротах і після завершення епізоду боковий арбітр підняв прапорець.

53' Мкоян намагався закидання виконати в штрафний майданчик, але ніхто не пішов на цей м'яч - Лунін розпочинає атаку збірної України.

51' Зубков подавав на дальню стійку, але дуже сильною вийшла ця передача.

50' Селаранян подвав з кутового, Барсегян пробивав через себе, але м'яч полетів у руки Луніну.

49' Забарний помилвся з передачею, але встиг виправити помилку, вибивши м'яч в аут у підкаті.

48' Також Олександр Петраков скористався заміною: Піхальонок змінив Сидорчука, який був на жовтій картці.

47' Заміна в складі збірної Вірменії: замість Бічахчяна на поле вийшов Артуюнян.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перша половина гри! Збірна України мінімально переграє Вірменію.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Яремчук увірвався у штрафний майданчик, але задалеко відпустив м'яч - удар від воріт.

42' Ігнатенко пробивав у падінні - невдало.

41' Пробивав Селераян, але повз ворота пройшов м'яч.

40' Ігнатенко тепер збив Барсегяна, чергивй фол на користь господарів поля.

39' Селараян подавав на дальню стійку - Тимчик вибив м'яч в аут.

38' Барсегян боровся з Зубковим і заробив небезпечний штрафний для своєї команди.

37' Бічахчян пробивав по воротах, але Кривцов заблокував цей удар.

35' Заспокоїлася гра, збірна України не поспішає вперед, а господарі не можуть прорвати оборону нашої команди.

33' Забарний класно поставив корпусом і дав м'яч вийти за межі поля.

32' Барсегян пробивав з дальньої дистанції, але від Ігнатенка м'яч пішов на кутовий.

30' Сидочрук грубо зупинив Григоряна в центрі поля. Жовта картка капітану збірної України.

29' Тимчик прострілював у штрафний майданчик, однак від захисника м'яч пішов у руки голкіперу.

28' Контролюють м'яч господарі поля, але без особливого просування вперед.

26' Миколенко втратив м'яч на фланзі, але швидко Ігнатенко перехопив снаряд. Україна продовжує будувати позиційну атаку.

24' Барсегян пробивав з-за меж штрафного майданчику, але Кривцов заблокував цей удар.

22' ГОООООЛ! Збірна України виходить вперед! Зубков обігрався з Миколенком, Віталій відпасував на Циганкова, який продовжив на Зубкова. Олександр прострілив на Тимчика, якому просто залишалося замкнути в порожні ворота.

21' З кутового пішла подача, але удар Качараби пішов повз ворота.

20' Ігнатенко закидання робив на Циганкова, Віктор прийняв м'яч і пробивав по воротах, але голкіпер перевів м'яч на кутовий.

19' Циганков пробивав з дальньої дистанції, але трохи повз ворота пішов м'яч.

17' Закидання на Бічахчяна пішло, але вірменин не встиг до м'яча - аут для збірної України.

15' Миколенко класно у підкаті зіграв, вибивши м'яч в аут перед можливою подачею в штрафний майданчик.

13' Удар пішов низом і Лунін трохи помилився, не зумівши зафіксувати м'яч в руках. Миколенко підстрахував голкіпера і вибив м'яч в аут.

12' Ігнатенко збив Барсегяна на фланзі - штрафний для господарів.

11' Циганкова подавав з кутового, Яремчук пробивав по воротах, але дуже неточним вийшов цей удар.

9' Миколенко прострілював у центр штрафного майданчика, але від захисника м'яч пішов в аут.

8' Бічахчян відірвався від Кривцова і пробивав по воротах, але боковий арбітр зафіксував офсайд.

7' Селераян заробив штрафний для своєї команди в центрі поля.

5' Кривцов помилився з передачею, Селараян вибігав 1 на 1, але Лунін виграв цю дуель.

3' Циганков пішов у дриблінг і втратив м'яч у боротьбі з двома захисниками. У підсумку Віктор порушив правила, намагаючись повернути м'яч.

2' Тимчик прострілював у штрафний майданчик, але вірмени вибили м'яч подалі.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Вірменії.

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Вірменія: Юрченко - Дашян, Амбарцумян, Мкоян, Чалишир, Маргарян - Бічахчян, Григорян, Байрамян - Барсегян, Селараян

Україна: Лунін - Тимчик, Забарний, Кривцов, Качараба, Миколенко - Сидорчук, Ігнатенко - Зубков, Яремчук, Циганков

Збірна України в межах 5 туру Ліги націй у групі 1 дивізіону B зіграє в гостях проти збірної Вірменії.

Наш сайт у цій новині проведе текстову трансляцію поєдинку.

Матч відбудеться 24 вересня на Республіканському стадіоні в Єревані. Початок о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку відбудеться в етері телеканалу ICTV, а також транслюватиметься на Ютуб-каналі УАФ.