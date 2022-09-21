Шотландія - Україна 3:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Збірна України розгромно програла Шотландії в поєдинку 1 туру Ліги націй!

90' Маліновський отримав жовту картку за фол у центрі поля.

90' 3 хвилини додав арбітр до основного часу.

88' Фрейзер пробивав з дальньої дистанції, але трохи повз ворота пішов м'яч.

87' Гол! Шотландці забивають третій гол! Знову пішла подача з кутового, Дайкс відбіг від Михайліченка, перестрибнув Ігнатенка і відправив м'яч у дальній кут.

86' Дві заміни в шотландській команді: замість Крісті та Тірні на поле вийшли Маклін та Тейлор.

85' Маліновський підштовхнув Макгіна, штрафний для господарів.

84' Ще дві заміни від Петракова: замість Піхальонка та Мудрика на поле вийшли Ігнатенко та Зубков.

83' Сидорчук у центрі поля грубо зіграв проти Сидорчука - жовта гравцю збірної України.

82' Яремчук намагався п'ятою віддати на Караваєва, який вривався між захисниками, але пас був заблокований.

80' Гол! Господарі подвоюють рахунок! Фрейзер подав з кутового, Дайкс виграв боротьбу в Маліновського і пробив у дальній кут воріт.

79' Пішла подача з корнера - Трубін кулаками вибив м'яч подалі.

78' Небезпечно пробивав Тірні з льоту, але Трубін перевів м'яч на кутовий.

76' Подвійна заміна в складі збірної Шотландії: замість Армстронга та Адамса на поле вийшли Фрейзер і Дайкс.

75' Макгін пробивав з дальньої дистанції. М'яч від захисника пішов на кутовий.

73' Яремчук отримав жовту картку тим часом.

71' Гол! Збірна України пропускає! Макгін виборов м'яч у Бондара в штрафному майданчику і точно пробив у дальній кут воріт.

70' Макгін впав у штрафному майданчику, але свисток арбітра промовчав.

68' Адамс подавав на Армстронга, але головою повз ворота пробив шотландець.

67' Подвійна заміна в складі збірної України: замість Довбика на поле вийшов Яремчук, Циганков змінив Ярмоленка.

66' Закидання на Маліновського пішло, але Гордон вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

65' Михайліченко увірвався у штрафний майданчик, але пробити по воротах не вдалося захиснику.

63' Двічі Адамс пробивав головою з декількох метрів в одній атаці. Перший постріл прийшовся в поперечину, другий удар заблокував Трубін.

62' Після подачі невеличка пожежа в штафному майданчику була, але Ярмоленко вибив м'яч подалі.

61' Хікі пробивав з ходу, але трохи повз ворота пішов м'яч - кутовий.

60' Армстронг пробивав з небезпечної позиції - вище воріт запустив м'яч нападник господарів.

58' Тірні прострілював на Армстронга, той в дотик пробивав, але Трубін забрав м'яч у руки.

57' Довбик намагався втікти від Хендрі, але захисник у підкаті вибив м'яч в аут.

56' Крісті подавав у штрафний майданчик, але Михайліченко вибив м'яч подалі.

54' Довбик впав перед штрафним мадйанчиком, але свисток арбітра промовчав.

52' Закидання пішло на Довбика, Гордон вийшов з воріт і вибив м'яч прямо на Мудрика, але Михайло не зміг у дотик відправити м'яч у площину воріт.

51' Мудрик боровся з Макгіном на фланзі і зміг заробити аут.

49' По черзі команди контролюють м'яч, не поспішаючи йти в атаку.

47' Заміна в складі збірної України: замість Степаненка гру продовжив Сидорчук.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Нулі на табло після 45 хвилин матчу.

45' Армстронг закидав на дальню стійку, але у штрафному мадйанчику був зафіксований фол в атаці.

45' Медики на полі, надають допомогу Адамсу.

45' 2 хвилини додав арбітр до першого тайму.

45' Бондар грубо зустірв Адамса, який намагався втікти на ворота Трубіна. Жовта картка захиснику збірної України.

45' Маліновський виконував пас у розріз на Мудрика, але захисник вибив м'яч подалі.

43' Тірні класно віддавав розрізну передачу на Армстронга, але той помилився з прийомом і випустив м'яч за межі поля.

41' Закидання пішло на Макгіна, але м'яч засильно пішов. Трубін розпочне атаку збірної України.

40' Армстронг навішував з правого флангу - Бондар головою вибив м'яч подалі.

39' Михайліченко прострілював у центр штрафного майданчику, але Гордон вибив м'яч кулаками подалі.

38' Макгін пробив з-за меж штрафного майданчику - вище воріт пішов м'яч.

36' Закидання на Довбика пішло, але Артем опинився в положені "поза грою".

35' Трубін невдало вибив м'яч - аут для збірної Шотландії.

34' Паттерсона на ношах відвезли у підтрибуне приміщення, схоже у захисника Евертона серйозне пошкодження.

32' Мудрик увірвався у штрафний майданчик, але у боротьбі з захисником випустив м'яч за межі поля.

31' Пробивав Маліновський, але влучиву стінку.

30' Мудрик прорився по центру і Хікі збив українця. Штрафний для нашої збірної.

29' Намався Михайліченко виконати закидання на Мудрика, але під тиском м'яч пішов в аут.

27' Михайліченко подав на Довбика, той намагався скинути на Піхальонка, але Олександр не зміг пробити.

26' Заміна в складі збірної Шотландії: Хікі вийшов на поле замість травмованого Паттерсона.

24' Схоже, що заміни потребує правий захисник господарів.

23' На газоні опинився Паттерсон після активної боротьби за м'яч. Медики на полі.

22' Небезпечно пробивав Армстронг з льоту, Трубін потягнув цей удар, а добивання Крісті виявилося невдалим.

21' У центрі поля Гендрі завалив Довбика. Штрафний на користь збірної України.

20' Крісті увірвався у штрафний майданчик і пробивав головою, але вище воріт пішов м'яч.

19' Степаненко грубо зіграв проти Макгіна в центрі поля за що отримав жовту картку.

18' Мудрик прорвався у штрафний майданчик, але м'яч не дійшов до Довбика.

17' Паттерсон подавав з правого флангу, пробивав головю Макгін, але повз ворота пішов м'яч.

15' З кутового подавав Армстронг, але захисники гостей вибили м'яч подалі.

14' Подача з правого флангу пішла в штрафний мадйанчик збірної України, але Бондар головою вибив м'яч подалі.

13' Крісті прострілював з лівого флангу, м'яч пролетів повз усіх. Атака збірної Шотландії продовжується.

12' Маліновський намагався розрізну передачу на Ярмоленка видати, однак м'яч перехопили захисники.

11' Бондар послизнувся на рівному місці, Адамс пробивав, але м'яч пішов у руки Трубіну.

10' Михайліченко намагався прострілити на Довбика, але Артем не дістався до м'яча.

9' Контролюють м'яч підопічні Петракова, затяжна позиційна атака.

7' У швидку атаку виходили українці, проте Ярмоленко у верховій боротьбі з Тірні порушив правила.

6' Караваєв помилився у дриблінгу - Макгін після серії рикошетів отримав м'яч, але віддав його в руки Трубіну.

5' Тірні по флангу протис Караваєва, однак простріл у штрафний майданчик виявився невдалим.

4' Адамс небезпечно вривався у штрафний майданчик, але встиг захисник збірної України вибити м'яч в аут.

3' Довбик виходив на ударну позицію, але його удар заблокували, по завершенню епізоду боковий суддя зафіксував офсайд.

2' Мудрик проривався по флангу - шотландці вибили м'яч подалі.

1' Матч розпочався!

Хвилина мовчання на честь Єлизавета II.

На Гемпден Парк звучить гімн Шотландії.

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

На матчі очікується близько тисячі українських уболівальників.

Стартові склади команд:

Збірна України: Трубін, Михайліченко, Матвієнко, Бондар, Караваєв, Степаненко, Мудрик, Маліновський, Піхальонок, Ярмоленко, Довбик.

Запасні: Кривцов, Сидорчук, Яремчук, Лунін, Качараба, Ігнатенко, Циганков, Миколенко, Тимчик, Коваленко, Зубков, Різник

Збірна Шотландії: Гордон, Паттерсон, Мактоміней, Гендрі, Маккена, Тірні, Армстронг, Макгін, Макгрегор, Крісті, Адамс

Запасні: Келлі, Мккрорі, Тейлор, Портеус, Дайкс, Гілмор, Ролстон, Фрейзер, Джек, Джек, Хікі, Маклін

Збірна України в межах 1 туру Ліги націй у групі 1 дивізіону B зіграє в гостях проти збірної Шотландії.

Наш сайт у цій новині проведе текстову трансляцію поєдинку.

Матч відбудеться 21 вересня на стадіоні Гемпден Парк у Глазго. Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку відбудеться в етері телеканалу ICTV, який на період трансляції вийде з сітки мовлення єдиного марафону новин. Нагадаємо, коментуватиме гру Денис Босянок.

Факти про суперників