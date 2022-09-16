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Найближчі матчі збірної України з великою ймовірністю коментуватиме легендарний коментатор

Сьогодні 17:20 390 0
Найближчі матчі збірної України з великою ймовірністю коментуватиме легендарний коментатор
#Збірна України з футболу, #Ліга націй УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Як стало відомо Чемпіону, матчі збірної України в Лізі націй коментуватиме легендарний Денис Босянок, який служить у лавах ЗСУ.

Матчі синьо-жовтих проти Шотландії (двічі) та проти Вірменії у прямому етері покаже телеканал ICTV. У телеканалу є принципова домовленість із зірковим коментатором. І якщо не виникне проблем із відпусткою з лав ЗСУ, на українських уболівальників чекає зіркове повернення Босянка у великий футбол.

Збірна України двічі зіграє проти збірної Шотландії (21 вересня - на виїзді, 27 вересня - удома) та проти команди Вірменії (24 вересня).

Українці посідають перше місце в групі 1 дивізіону B. У підопічних Петракова - 7 очок після 3 зіграних матчів. Шотландія з 6 очками - друга. Ірландія та Вірменія зіграли по 4 гри та набрали 4 і 3 очки відповідно. Переможець групи в наступному розіграші зіграє в найсильнішому дивізіоні - A.

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