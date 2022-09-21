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Трубін та Піхальонок - в основі збірної України на матч з Шотландією

Сьогодні 20:28 2392 0
Матч Шотландія - Україна розпочнеться о 21:45 за київським часом
Трубін та Піхальонок - в основі збірної України на матч з Шотландією

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в межах 1 туру Ліги націй у групі 1 дивізіону B зіграє в гостях проти збірної Шотландії.

Головний тренер національної команди Олександр Петраков визначився з основним складом.

Збірна України: Трубін,  Михайліченко, Матвієнко, Бондар, Караваєв, Степаненко, Мудрик, Маліновський, Піхальонок, Ярмоленко, Довбик.

Запасні: Кривцов, Сидорчук, Яремчук, Лунін, Качараба, Ігнатенко, Циганков, Миколенко, Тимчик, Коваленко, Зубков, Різник

Збірна Шотландії: Гордон, Паттерсон, Мактоміней, Гендрі, Маккена, Тірні, Армстронг, Макгін, Макгрегор, Крісті, Адамс

Запасні: Келлі, Мккрорі, Тейлор, Портеус, Дайкс, Гілмор, Ролстон, Фрейзер, Джек, Джек, Хікі, Маклін

Матч Шотландія - Україна розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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