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Шевченко: Грати з агресором - велика помилка

Сьогодні 14:54 307 0
Легендарний український футболіст нагадав боснійцям про людяність
Шевченко: Грати з агресором - велика помилка
#Андрій Шевченко

Джерело - ba.n1info.com.

Рішення збірної Боснії та Герцеговини провести матч із російськими окупантами є не правильним.

Про це заявив колишній гравець та тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко.

"Ми з Українською Федерацією вже говорили про цей матч, але я хотів би дещо повторити: щодня в Україні через війну гинуть діти та дорослі. Велика помилка - грати товариський матч із нацією, яка є агресором", - заявив Шевченко.

Раніше легенди українського футболу та члени Української Федерації звернулися до Боснії та Герцеговини з проханням не проводити матч із рф.

Зазначимо, що Боснійська футбольна асоціація має намір провести 19 листопада спаринг зі збірною росії, чим викликала хвилю протесту у футбольному суспільстві.

Нагадаємо Боснія може отримати дискваліфікацію за матч з росією.

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