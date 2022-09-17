Головне
Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, Чехія і Швейцарія збільшили відрив
Вчора 16:15 27996 2
Петраков назвав кадрові втрати збірної України перед матчами Ліги націй
Сьогодні 11:39 231
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції
Сьогодні 08:21 12918 1
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН
Сьогодні 08:12 502
Заява ветеранів: Павелко намагається рейдерством захопити владу в АВФУ
Сьогодні 08:08 617 1
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:28 18845
Джошуа отримав контракт на бій з Ф’юрі
Вчора 22:37 506
Шотландія - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй
Вчора 20:47 4043
Довбик - найкращий гравець тижня у Лізі Конференцій
Вчора 18:40 786
ЗСУ отримали ще одне авто для фронту за сприяння Favbet Foundation
Вчора 18:22 225
Прямі трансляції

Де Дзербі міг очолити Севілью

Сьогодні 12:55 141 0
Де Дзербі вже веде активні переговори щодо працевлаштування у Брайтоні
Де Дзербі міг очолити Севілью
#Севілья, #Роберто Де Дзербі

Джерело - Чемпіон.

Іспанська Севілья минулого тижня контактувала щодо потенційної співпраці з колишнім головним тренером Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Італійський наставник дав зрозуміти, що є абсолютно доступним і готовим до роботи.

Також Скіра підтверджує інформацію про інтерес до Де Дзербі з боку англійського Брайтона.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Брайтон веде успішні переговори з Де Дзербі і незабаром той може перебратися до АПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів 15784
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції 12918 1
Шотландія - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй Шотландія - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй 4043
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 18845
Канело - Головкін 3: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу Канело - Головкін 3: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу 4044
Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, Чехія і Швейцарія збільшили відрив Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, Чехія і Швейцарія збільшили відрив 27996 2
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 18119
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 15223
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 22044 3
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 28013 1
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 7839
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 7008 7