Де Дзербі вже веде активні переговори щодо працевлаштування у Брайтоні

Джерело - Чемпіон.

Іспанська Севілья минулого тижня контактувала щодо потенційної співпраці з колишнім головним тренером Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Італійський наставник дав зрозуміти, що є абсолютно доступним і готовим до роботи.

Також Скіра підтверджує інформацію про інтерес до Де Дзербі з боку англійського Брайтона.

Al di lá delle voci circolate stamattina non ci sono stati contatti tra #Juventus e Roberto #DeZerbi. Il tecnico bresciano è uno dei candidati alla panchina del #Brighton e settimana scorsa era stato sondato dal #Sevilla. Ad entrambi i club esteri RDZ ha dato piena disponibilità — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 15, 2022

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Брайтон веде успішні переговори з Де Дзербі і незабаром той може перебратися до АПЛ.