Роберто Де Дзербі може очолити клуб АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі може очолити Брайтон.

Про це повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Італієць спілкується з представниками клубу. Переговори проходять успішно і знаходяться на просунутій стадії, проте поки що не вистачає важливих деталей, узгодження яких необхідне перед підписанням контракту.

Переговори продовжаться в найближчі години. Якщо сторони домовляться, Де Дзербі стане другим італійцем АПЛ цього сезону після Антоніо Конте. Брайтон шукає заміну для Грема Поттера, який перейшов у Челсі.