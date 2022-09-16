Де Дзербі може очолити клуб АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Колишній тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі може очолити Брайтон.
Про це повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.
Італієць спілкується з представниками клубу. Переговори проходять успішно і знаходяться на просунутій стадії, проте поки що не вистачає важливих деталей, узгодження яких необхідне перед підписанням контракту.
Переговори продовжаться в найближчі години. Якщо сторони домовляться, Де Дзербі стане другим італійцем АПЛ цього сезону після Антоніо Конте. Брайтон шукає заміну для Грема Поттера, який перейшов у Челсі.