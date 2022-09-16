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Де Дзербі може очолити клуб АПЛ

Сьогодні 21:55 152 0
Роберто Де Дзербі може очолити клуб АПЛ
Де Дзербі може очолити клуб АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Футбольні трансфери, #Роберто Де Дзербі

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі може очолити Брайтон.

Про це повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Італієць спілкується з представниками клубу. Переговори проходять успішно і знаходяться на просунутій стадії, проте поки що не вистачає важливих деталей, узгодження яких необхідне перед підписанням контракту.

Переговори продовжаться в найближчі години. Якщо сторони домовляться, Де Дзербі стане другим італійцем АПЛ цього сезону після Антоніо Конте. Брайтон шукає заміну для Грема Поттера, який перейшов у Челсі.

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