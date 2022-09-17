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Заява ветеранів: Павелко намагається рейдерством захопити владу в АВФУ

Сьогодні 08:08 51 0
Ветерани українського футболу звинувачують Павелка та Дем'яненка
Заява ветеранів: Павелко намагається рейдерством захопити владу в АВФУ
#Андрій Павелко

Джерело - avfu.org.ua.

Ветерани українського футболу звинуватили Президента УАФ Андрія Павелка та першого віце-президента УАФ Анатолія Дем'яненка у рейдерському захопленні влади в АВФУ (Асоціації ветеранів футболу України).

Про це повідомляє пресслужба АВФУ.

Текст заяви ветеранів українського футболу

Українська асоціація футболу продовжує боротьбу проти будь-яких незалежних суб’єктів, які можуть мати вільну, від Павелка й компанії, думку щодо розвитку футболу України.

Теперішнє керівництво УАФ, намагаючись протиправно продовжити строки своїх повноважень, займається антифутбольною діяльністю, провокуючи чергові скандали та вносячи в колись об’єднану футбольну спільноту розбрат і суперечки.

Після програної УАФ у Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS) справи проти керівника Асоціації ветеранського футболу України Олега Собуцького (нагадаємо, найвища спортивна судова інстанція скасувала довічне відсторонення О. Собуцького, замінивши його п’ятирічним терміном дискваліфікації), футбольні чиновники УАФ ніяк не заспокоїться, тепер намагаючись силоміць захопити владу в АВФУ.

Рішення Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS) у справі О. Собуцького довело усій світовій футбольній спільноті, що в Україні відсутнє незалежне та справедливе футбольне правосуддя.

Всупереч Статуту Асоціації ветеранського футболу України, підлеглі Павелка нашвидкоруч влаштовують "виконком", на якому планують "обрати" лояльного і зручного для себе кандидата, першого віце-президента УАФ Анатолія Дем’яненка, керівником АВФУ.

Саме Анатолій Дем’яненко, виконуючи прямі вказівки керівництва УАФ, не маючи на то жодних повноважень, взявся організовувати "виконком" АВФУ. Й себе особисто А. Дем’яненко записав у бюлетень для голосування єдиним кандидатом на посаду керівника АВФУ. Самі бюлетені з результатами голосування пан Дем’яненко пропонує надсилати на електронну пошту… працівника УАФ.

Очевидно, що такі поняття як "конфлікт інтересів" та "незалежність АВФУ, як суб’єкта футболу", для Дем’яненка та його ідейних та матеріальних натхненників залишаються невідомими.

Щоб "знайти" достатню кількість лояльних голосів, в останні дні на членів Виконкому АВФУ відбувається шалений тиск – УАФ звичними для себе методами, через шантаж та залякування, змушує їх брати участь в незаконному голосуванні.

Асоціація ветеранів футболу України категорично проти втручання керівних органів УАФ у власну діяльність.

АВФУ виступає за проведення згідно Статуту АВФУ законних виборів президента та керівних органів, шляхом широкої дискусії та обговорення програм кандидатів.

Глибоко переконані, що лише такі демократичні та загальноприйняті методи діяльності сприятимуть розвитку ветеранського футболу в Україні.

Колектив Асоціації ветеранів футболу України

Колектив Національної збірної України серед ветеранів

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