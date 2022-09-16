Головне
Динамо поступилось АЕКу у 2 турі Ліги Європи
Вчора 23:52 835
Канело - Головкін 3: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 12:26 2227
Польща зіграє з Францією, Німеччина - з Іспанією: розклад півфіналів Євробаскету-2022
Сьогодні 10:54 194
Зінченко пропустить матчі збірної України в Лізі націй
Сьогодні 09:31 636
Динамо після двох турів посідає останнє місце в групі B Ліги Європи
Сьогодні 00:56 772
Динамо - АЕК Ларнака 0:1: огляд матчу
Сьогодні 00:39 1026
Динамо - АЕК Ларнака 0:1. Як це було
Вчора 23:50 12924
Аполлон - СК Дніпро-1 1:3. Огляд матчу
Вчора 22:36 758
Дніпро-1 здобув дебютну перемогу в Лізі Конференцій
Вчора 21:39 1243
Дніпро-1 за перший тайм забив три голи в ворота Аполлона
Вчора 21:22 4058
Прямі трансляції

Тлумак: Хочу, щоб Карпати грали в Лізі чемпіонів

Сьогодні 12:45 193 0
Тренер львів'ян розповів про цілі в клубі
Тлумак: Хочу, щоб Карпати грали в Лізі чемпіонів
#Карпати, #Андрій Тлумак

Джерело - Спортивка.

Головний тренер Карпат Андрій Тлумак мріє вивести львівську команду в Лігу чемпіонів.

Про це він розповів у інтерв'ю Спортивці.

"Спортивна мрія Тлумака-футболіста та Тлумака-тренера не відрізняється: я хочу, щоби моя команда - а в мене "зелено-біле" серце - грала в Лізі чемпіонів. А перед цим щоби ми завоювали золоті медалі чемпіонату України".

  Актуально: Карпати розгромили Буковину

"Раніше я мріяв про таке гравцем, тепер це моя тренерська мрія. Розумію, що зараз це дуже важко. Але ми мріємо, ми йдемо, і ми до цього дійдемо", - сказав Тлумак.

Нагадаємо, Тлумак перейшов до Карпат.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - АЕК Ларнака: Де дивитися матч Ліги Європи Динамо - АЕК Ларнака: Де дивитися матч Ліги Європи 6164
Роналду забив українському воротареві свій дебютний гол у Лізі Європи - ВІДЕО Роналду забив українському воротареві свій дебютний гол у Лізі Європи - ВІДЕО 4098
Динамо - АЕК Ларнака 0:1. Як це було Динамо - АЕК Ларнака 0:1. Як це було 12924
Дніпро-1 за перший тайм забив три голи в ворота Аполлона Дніпро-1 за перший тайм забив три голи в ворота Аполлона 4058
Луческу відсторонював Гусєва від тренувань Динамо Луческу відсторонював Гусєва від тренувань Динамо 8830
Аполлон - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій Аполлон - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій 3131
Рекомендуємо
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 9589
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 45065
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 22028 3
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 36027
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 6427
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 28123