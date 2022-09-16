Тлумак: Хочу, щоб Карпати грали в Лізі чемпіонів

Головний тренер Карпат Андрій Тлумак мріє вивести львівську команду в Лігу чемпіонів.

Про це він розповів у інтерв'ю Спортивці.

"Спортивна мрія Тлумака-футболіста та Тлумака-тренера не відрізняється: я хочу, щоби моя команда - а в мене "зелено-біле" серце - грала в Лізі чемпіонів. А перед цим щоби ми завоювали золоті медалі чемпіонату України".

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"Раніше я мріяв про таке гравцем, тепер це моя тренерська мрія. Розумію, що зараз це дуже важко. Але ми мріємо, ми йдемо, і ми до цього дійдемо", - сказав Тлумак.