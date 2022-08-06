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Тлумак перейшов до Карпат

Сьогодні 15:40 87 0
Контракт гравця належить луганській Зорі
Тлумак перейшов до Карпат
#Зоря, #Карпати

Джерело - Чемпіон.

Львівські Карпати орендували центрального півзахисника Юрія Тлумака.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Новачок левів народився 11-го липня 2002-го року у Львові та є вихованцем львівських Карпат. Влітку 2020-го Тлумак підписав контракт із київським Динамо. Згодом хавбек вирушив у оренду в одеський Чорноморець. За моряків Тлумак зіграв 15 матчів у Прем’єр-лізі та відзначився одним забитим м’ячем.

Контракт Юрія Тлумака належить луганській Зорі, але сезон 2022/2023 він проведе в оренді у складі зелено-білих. За Карпати Юрій гратиме під десятим номером.

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Допис, поширений ФК Карпати Львів (@karpaty.lviv)

Раніше Лобай залишив львівські Карпати.

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