Тлумак перейшов до Карпат

Контракт гравця належить луганській Зорі

Джерело - Чемпіон.

Львівські Карпати орендували центрального півзахисника Юрія Тлумака.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Новачок левів народився 11-го липня 2002-го року у Львові та є вихованцем львівських Карпат. Влітку 2020-го Тлумак підписав контракт із київським Динамо. Згодом хавбек вирушив у оренду в одеський Чорноморець. За моряків Тлумак зіграв 15 матчів у Прем’єр-лізі та відзначився одним забитим м’ячем.

Контракт Юрія Тлумака належить луганській Зорі, але сезон 2022/2023 він проведе в оренді у складі зелено-білих. За Карпати Юрій гратиме під десятим номером.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ФК Карпати Львів (@karpaty.lviv)

Раніше Лобай залишив львівські Карпати.