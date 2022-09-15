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Степаненко: Маємо порадіти одному очку з Селтіком

Сьогодні 12:26 435 0
Капітан "гірників" розповів про нічию в ЛЧ
Степаненко: Маємо порадіти одному очку з Селтіком
#Ліга чемпіонів, #Селтік, #Тарас Степаненко, #Шахтар

Джерело - УЄФА.

Шахтар має бути задоволений нічиїй з Селтіком у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це заявив капітан "гірників" Тарас Степаненко.

"Ми чудово почуваємося тут, у Польщі. Я хотів би подякувати Легії та Польщі за такий теплий прийом. На трибунах було багато українців - це було дуже зворушливо. Вболівальники Селтіка теж постаралися та допомогли створити чудову атмосферу. Думаю, що цього разу ми маємо порадіти одному очку", - сказав Степаненко.

Нагадаємо, Селтік переграв Шахтар за показником очікуваних голів.

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