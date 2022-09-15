Степаненко: Маємо порадіти одному очку з Селтіком

Шахтар має бути задоволений нічиїй з Селтіком у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це заявив капітан "гірників" Тарас Степаненко.

"Ми чудово почуваємося тут, у Польщі. Я хотів би подякувати Легії та Польщі за такий теплий прийом. На трибунах було багато українців - це було дуже зворушливо. Вболівальники Селтіка теж постаралися та допомогли створити чудову атмосферу. Думаю, що цього разу ми маємо порадіти одному очку", - сказав Степаненко.