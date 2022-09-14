Головне
Шахтар зіграв внічию з Селтіком у 2 турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:39 690
Манчестер Сіті дотиснув Боруссію Д, Бенфіка переграла Ювентус. Результати 2 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 188
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:33 16008
Шахтар - Селтік 1:1. Огляд матчу
Вчора 22:22 412
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Вчора 22:12 4419
Шахтар - Селтік 1:1. Як це було
Вчора 21:37 26200
Чемпіонат світу-2022 з художньої гімнастики: розклад змагань
Вчора 20:37 578
Шахтар - Селтік: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів
Вчора 20:34 2275
Швед та Зубков - у старті Шахтаря на матч з Селтіком
Вчора 18:37 706
Цуренко обіграла росіянку Александрову на турнірі в Словенії
Вчора 15:13 430
Прямі трансляції

Визначився найкращий гравець матчу Шахтар - Селтік

Вчора 22:10 274 0
Став відомий найкращий гравець матчу Шахтар - Селтік
Визначився найкращий гравець матчу Шахтар - Селтік
#Селтік, #Шахтар, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Став відомий найкращий гравець матчу Шахтар - Селтік у 2 турі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляють портали WhoScored та SofaScore.

SofaScore найвищу оцінку поставив голкіперу гірників Анатолію Трубіну - 7,8 бала.

WhoScored на перше місце поставив півзахисника Селтіка Жоту - 8,1, а Трубіна - на друге - 7,5.

За 90 хвилин на полі Трубін зробив 6 сейвів, двічі відбив м’яч кулаками, 1 раз вдало зіграв на виході, 59 раз торкнувся м’яча, віддав 34 точні передачі з 47 (72%), виграв 1 верхову дуель та тричі виніс м’яч.

Коментарі ()
Популярне зараз
Легенда дня. 28 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Легенда дня. 28 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком 5110 1
Шахтар - Селтік 1:1. Як це було Шахтар - Селтік 1:1. Як це було 26200
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 4419
Шахтар - Селтік - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Шахтар - Селтік - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 3467
Шахтар - Селтік: Де дивитися матч Ліги чемпіонів Шахтар - Селтік: Де дивитися матч Ліги чемпіонів 13389
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 16008
Рекомендуємо
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 7807
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 6435
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31340 2
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 17688 1
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4043
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 9803