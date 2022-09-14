Визначився найкращий гравець матчу Шахтар - Селтік

Став відомий найкращий гравець матчу Шахтар - Селтік

Джерело - Чемпіон.

Став відомий найкращий гравець матчу Шахтар - Селтік у 2 турі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляють портали WhoScored та SofaScore.

SofaScore найвищу оцінку поставив голкіперу гірників Анатолію Трубіну - 7,8 бала.

WhoScored на перше місце поставив півзахисника Селтіка Жоту - 8,1, а Трубіна - на друге - 7,5.

За 90 хвилин на полі Трубін зробив 6 сейвів, двічі відбив м’яч кулаками, 1 раз вдало зіграв на виході, 59 раз торкнувся м’яча, віддав 34 точні передачі з 47 (72%), виграв 1 верхову дуель та тричі виніс м’яч.