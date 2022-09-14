Шахтар - Селтік 1:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Шахтар та Селтік розписали мирову в 2 турі Ліги чемпіонів.ї

90' Петряк виконував закидання на Мудрика, але трохи Михайло не встиг до м'яча.

90' Степаненко на газоні опинився, судома в капітані Шахтаря, медики на полі.

90' 5 хвилин додав арбітр до основного часу.

88' Простріл пішов на Маеду, але той у дотик пробив повз ворота.

86' П'ята заміна в Селтіка: замість Жоти на поле вийшов Абада.

85' Якумакіс отримав м'яч у штрафному майданчику і пробивав по воротах, але трохи не влучив у площину грецький нападник.

84' Очеретько прибрав захисника під себе і намагався пробити по воротах, але влучив у суперника.

83' Контролюють "гірники" м'яч, не поспішають в атаку.

81' Пішла подача у штрафний майданчик, але від Жоти м'яч пішов за межі поля.

79' Через себе пробивав Маеда, м'яч влучив у голову Бондару і пішов на кутовий.

77' Вимушений Судаков покинути поле, замість нього гру продовжив Очеретько.

76' Судаков отримав пошкодження - медики на полі.

75' Заміна від "гірників": замість Бондаренка на поле вийшов Джурашек.

73' Жота перехопив м'яч, накрутив захисників Шахтаря, але невдало пробив - кутовий.

72' Мудрик активно боровся у штрафному майданчику суперника і порушив правила.

70' Пробивав з-за меж штрафного Тернбулл, але вище воріт пішов м'яч.

68' Потрійна заміна в складі Селтіка: замість Хатате, Фурахасі та О'Райлі на поле вийшли Тернбулл, Якумакіс, Муй.

66' Тейлор намагався вибити м'яч, влучив у Фурахасі і снаряд пішов за межі поля.

64' О'Райлі пробивав з-за меж штрафного - Трубін перевів м'яч на кутовий.

62' Контролює Селтік м'яч, але без особливого просування вперед.

60' Подвійна заміна в Шахтаря: замість Зубкова та Шведа на поле вийшли Траоре та Петряк.

58' Зубков повернувся в оборону і відібрав м'яч для своєї команди.

56' Жота прорвався у штрафний майданчик і пробивав по воротах - м'яч від Коноплі пішов на кутовий.

55' По перерві відбулася одна заміна в складі гостей: Хакшабановича змінив Маеда.

54' Єнц отримав жовту картку в епізоді з фолом на Зубковим.

53' Бондаренко помилився з передачею в центрі поля, але Бондар підстрахував партнера і в підкаті зупинив контратаку.

51' Єнц завалив Зубкова у центрі поля, штрафний для Шахтаря.

49' Швед наважився на удар з дуже дальньої дистанції, але влучив у оборонця гостей.

48' Жота завдав удар з-за меж штрафного, але м'яч влучив у захисника.

47' Жота класно на дриблінгу пішов від двох і пробивав по воротах - Трубін урятував свою команду.

46' Другий тайм розпочався!

Перша половини гри завершується! Команди обмінялися голами за досить рівної гри.

45' 1 хвилину додав арбітр до першого тайму.

43' З дальньої дистанції пробивав Жота - Трубін забрав м'яч у руки.

41' Жота намагався забігати за спину захисникам, але суддя зафіксував офсайд.

39' Пішла подача з корнера, однак від захисника м'яч пішов на ще один кутовий.

38' Швед змістився у центр і пробивав по воротах, але Харт перевів м'яч на кутовий.

36' Швед збив Хакшабановича на фланзі, але свисток арбітра промовчав.

34' Конопля прострілював з меж штрафного майданчику, але Харт вистрибнув і забрав м'яч у руки.

32' Скасував взяття воріт арбітр через те що м'яч покинув межі поля в момент, коли Мудрик простріл виконував.

31' ГООООЛ! Шахтар виходить вперед!

29' ГООООООЛ! Шахтар зрівнює рахунок! Судаков віддав розрізну передачу на Мудрика, той втік від захисників і пробив повз воротаря.

28' Після ряду рикошетів пробивав Єнц, але Трубін урятував свою команду.

26' Конопля у підкаті збив суперника на фланзі. Штрафний для гостей.

24' Конопля на фланзі намагався кутовий заробити, однак м'яч від українця пішов за межі поля.

23' Контролює Селтік м'яч, без активного просування вперед.

21' Хашабанович намагався вирізати зовнішньою стороною стопи простріл, але м'яч прилетів у руки Трубіну.

19' Швед прострілював на Зубкова, але захисник перехопив цю передачу.

18' Швед впав у штрафному майданчику, проте свисток арбітра промовчав.

16' Трубін дуже ризиковано зіграв, але встиг віддати передачу перед тим, як Фурухасі в підкаті ледь не відібрав м'яч.

14' У судді невеличка проблема з технікою, матч призупиняється.

13' Мудрик у контратаку втікав, пройшов одного захисника і намагався на Зубкова віддати в розріз, але Олександр не зрозумів задуму партнера і не пішов на м'яч.

11' Гол! Селтік виходить вперед! Хатате отримав м'яч у штрафному майданчику, намагався виконати простріл, але від захисника снаряд перелетів Трубіна і закотився у сітку воріт.

10' Розіграли кутовий "кельти", але удар Вікера пішов повз ворота.

8' Хакшабанович заробив штрафний удар на фланзі у боротьбі з Коноплею.

7' Дуже активно почали шотландці цей поєдинок, атака за атакою від гостей.

5' Жота подавав з флангу, але удар головою прийшовся у руки Трубіну.

4' Небезпечний простріл пішов до воріт "гірників", але трохи не дотягнувся Фурухасі до м'яча - кутовий для Селтіка.

3' З правого флангу пішла подача в штрафний майданчик Шахтаря, однак Трубін на виході впевнено зіграв і вибив кулаками м'яч подалі.

2' Фурухасі пробивав по воротах вже після першої атаки, але Трубін перевів м'яч пішов на кутовий.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Селтік: Харт – Юрановіч, Картер-Вікер, Єнц, Грег Тейлор – Макгрегор, О'Райлі, Хатате – Хакшабановіч, Фурухасі, Жота

Шахтар: Трубін – Лукас Тейлор, Бондар, Матвієнко, Конопля – Степаненко, Бондаренко – Швед, Судаков, Мудрик – Зубков

Донецький Шахтар зіграє проти шотландського Селтіка у другому турі Ліги чемпіонів.

Гра відбудеться у середу, 14 вересня, на Стадіоні Війська Польського у Варшаві. Початок о 19:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 19:30.