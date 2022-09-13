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Клопп назвав свій найгірший матч Ліверпуля

Сьогодні 09:40 446 0
Юрген Клопп прокоментував поразку від Наполі у 1 турі Ліги чемпіонів
Клопп назвав свій найгірший матч Ліверпуля
#Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Наполі

Джерело - tribuna.com.

Поразка від Наполі у 1 турі Ліги чемпіонів була найгіршим матчем Ліверпуля з часу призначення головним тренером Юргена Клоппа.

Про це розповів сам німецький фахівець.

"Ми говорили з гравцями. Я передивлявся гру кілька разів і це був справжній хоррор, чесно. Хлопці це й так розуміли, але після повторного перегляду це стало ще більш очевидним. Це найгірший матч Ліверпуля з моменту мого призначення.

Всі пам'ятають поразку 2:7 від Астон Вілли у 2020 році та декілька інших матчів, де ми зовсім не встигали, але тоді були хоч якісь світлі плями. У грі проти Наполі взагалі нічого не було. Ми маємо зрозуміти, чому так сталося. Я вважаю, що 8 гравців зі стартового складу абсолютно не відповідали своєму рівню, ще 3 гравці зіграли не на своєму найкращому рівні, а просто нормально", - сказав Клопп.

Наступний матч в Лізі чемпіонів Ліверпуль проведе завтра, 13 вересня, проти Аякса.

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