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Жезуш: Воротар Динамо тягнув час з 25-ї хвилини

Сьогодні 11:36 331 1
Тренер Фенербахче розкритикував гру Динамо
Жезуш: Воротар Динамо тягнув час з 25-ї хвилини
#Георгій Бущан, #Динамо Київ, #Ліга Європи, #Фенербахче, #Жорже Жезуш

Джерело - офіційний сайт Фенербахче.

Динамо намагалося з перших хвилин матчу з Фенербахче у Лізі Європи (2:1) тягнути час.

Про це заявив наставник стамбульців Жорже Жезуш.

"Динамо в першому таймі зупиняло наші атаки за допомогою тактичних фолів. Вже до 10-ї хвилини динамівці зробили 8 фолів, а на 25-й хвилині воротар почав тягнути час. Не знаю, чи так заведено в Україні, але гравці не повинні так поводитися. А моя команда боролася до кінця, щоб виграти цей матч. Вони застосовували техніко-тактичні принципи якнайкраще", - сказав Жезуш.

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"Сучасний футбол – це гра, де має бути добре організований захист. Але не потрібно робити такі рухи, щоб зупинити суперника, такі рухи, які робило Динамо на 90-й хвилині матчу. Такі рухи більше не використовуються в Лізі Європи та турнірах високого рівня, але такі рухи можна побачити в турнірах, які ми можемо назвати другим і третім рівнем. Ні Бущану, ні Динамо такі кроки робити не потрібно. Ви повинні поважати гру та вболівальників", - сказав Жезуш.

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