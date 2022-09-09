Луческу: Це був не футбол, на європейському рівні так не грають

Гравці Фенербахче грали в 1 турі Ліги Європи проти Динамо (2:1), задандто агресивно.

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Сьогодні на полі була корида. Краще не проводити цю пресконференцію. У нас один гравець у шпиталі. У нашого голкіпера пошкоджено коліно. Ще в одного гравця отруєння. Мені довелося випускати гравця захисного плану на позицію центрфорварду".