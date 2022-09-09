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Луческу: Це був не футбол, на європейському рівні так не грають

Сьогодні 09:46 328 0
Тренер Динамо прокоментував поразку від Фенербахче
Луческу: Це був не футбол, на європейському рівні так не грають
#Динамо Київ, #Ліга Європи, #Мірча Луческу, #Фенербахче

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Гравці Фенербахче грали в 1 турі Ліги Європи проти Динамо (2:1), задандто агресивно.

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Сьогодні на полі була корида. Краще не проводити цю пресконференцію. У нас один гравець у шпиталі. У нашого голкіпера пошкоджено коліно. Ще в одного гравця отруєння. Мені довелося випускати гравця захисного плану на позицію центрфорварду".

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"Це був не футбол. На європейському рівні так не грають. Дуже багато порушень правил зі сторони Фенербахче. А також симуляцій. Дуже агресивний матч", - сказав Луческу.

Нагадаємо, Бущан - найкращий гравець Динамо в матчі з Фенербахче.

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