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Яремчук міг перейти у ТОП-клуб Німеччини

Сьогодні 23:30 149 0
Роман Яремчук міг опинитися у Бундеслізі
Яремчук міг перейти у ТОП-клуб Німеччини
Фото - gettyimages
#Баєр, #Футбольні трансфери, #Штутгарт, #Роман Яремчук

Джерело - football24.

Баєр намагався підписати українського нападника Романа Яремчука у Бенфіки.

Про це повдіомляє Nieuwsblad.

Німецький клуб робив запит у Бенфіку щодо переходу 26-річного форварда збірної України. Баєр хотів підписати Яремчука, але на той момент українець вже вів активні перемовини з Брюгге. Німці банально запізнилися.

Окрім Баєра, інтерес до Яремчука проявляв і Штутгарт. У підсумку Роман опинився в Брюгге, який виклав за нападника рекордну суму в історії клубу – 16 мільйонів євро плюс 3 мільйони бонусів.

Нагадаємо, Брюгге Яремчука переміг Баєр в Лізі чемпіонів завдяки грубій помилці воротаря.

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