Яремчук міг перейти у ТОП-клуб Німеччини

Роман Яремчук міг опинитися у Бундеслізі

Джерело - football24.

Баєр намагався підписати українського нападника Романа Яремчука у Бенфіки.

Про це повдіомляє Nieuwsblad.

Німецький клуб робив запит у Бенфіку щодо переходу 26-річного форварда збірної України. Баєр хотів підписати Яремчука, але на той момент українець вже вів активні перемовини з Брюгге. Німці банально запізнилися.

Окрім Баєра, інтерес до Яремчука проявляв і Штутгарт. У підсумку Роман опинився в Брюгге, який виклав за нападника рекордну суму в історії клубу – 16 мільйонів євро плюс 3 мільйони бонусів.

Нагадаємо, Брюгге Яремчука переміг Баєр в Лізі чемпіонів завдяки грубій помилці воротаря.