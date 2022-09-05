Головне
Жіноча збірна України кваліфікувалася на чемпіонат Європи-2023
Вчора 22:01 894
Петраков назвав заявку збірної України на матчі Ліги націй
Сьогодні 13:27 133
War story: Путін цілиться в український спорт
Сьогодні 12:00 1728
Руїс здолав Ортіса у бою з трьома нокдаунами
Сьогодні 10:10 2078
Євробаскет-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 09:19 4308
Удінезе знищило Рому, Спеція з Коваленком зіграла внічию з Болоньєю: результати матчів 5 туру Серії А
Вчора 23:41 992
Манчестер Юнайтед переміг Арсенал із Зінченком: результати матчів 6 туру АПЛ
Вчора 20:23 1064
Формула-1: Особистий залік пілотів
Вчора 19:06 3856
Кривбас та Львів розписали нульову нічию в 3 турі УПЛ
Вчора 18:59 371
Ферстаппен виграв домашній Гран-прі Нідерландів
Вчора 18:13 418
Прямі трансляції

У Динамо спростували відхід Вукоєвича

Сьогодні 13:41 146 0
Резо Чохонелідзе спростував інформацію про те, що помічник головного тренера "біло-синіх" Огнєн Вукоєвич найближчим часом попрощається зі столичним клубом.
У Динамо спростували відхід Вукоєвича
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Огнєн Вукоєвич

Джерело - fanday.net.

Помічник Мірчі Луческу в Динамо Огнєн Вукоєвич продовжить працювати у клубі.

Про це розповів генеральний директор київського клубу Резо Чохонелідзе.

"Вукоєвич продовжує виконувати свої обов'язки у тренерському штабі Динамо. Зараз він разом із командою готується до поїздки до Стамбула на матч Ліги Європи з Фенербахче.

Вукоєвич продовжить працювати у клубі. Він полетить з Динамо до Стамбула, а потім – до Кракова. Що буде далі, я не знаю. Не треба вірити усьому, що пишуть в інтернеті. Завтра напишуть, що я чи Костюк очолимо московське Динамо. І цьому, чи що, вірити?", - відзначив Чохонелідзе.

Раніше повідомлялося, що матч з Фенербахче стане останнім для Вукоєвича в Динамо.

Коментарі ()
Популярне зараз
War story: Путін цілиться в український спорт War story: Путін цілиться в український спорт 1728
Руїс здолав Ортіса у бою з трьома нокдаунами Руїс здолав Ортіса у бою з трьома нокдаунами 2078
Євробаскет-2022: календар, результати матчів Євробаскет-2022: календар, результати матчів 4308
Формула-1: Особистий залік пілотів Формула-1: Особистий залік пілотів 3856
Матч з Фенербахче стане останнім для Вукоєвича в Динамо Матч з Фенербахче стане останнім для Вукоєвича в Динамо 5929 1
Фенербахче - Динамо: Де дивитися матч Ліги Європи Фенербахче - Динамо: Де дивитися матч Ліги Європи 4398
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 14989
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 9118 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 255581
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 3933
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 18306
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 5983