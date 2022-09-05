У Динамо спростували відхід Вукоєвича

Помічник Мірчі Луческу в Динамо Огнєн Вукоєвич продовжить працювати у клубі.

Про це розповів генеральний директор київського клубу Резо Чохонелідзе.

"Вукоєвич продовжує виконувати свої обов'язки у тренерському штабі Динамо. Зараз він разом із командою готується до поїздки до Стамбула на матч Ліги Європи з Фенербахче.

Вукоєвич продовжить працювати у клубі. Він полетить з Динамо до Стамбула, а потім – до Кракова. Що буде далі, я не знаю. Не треба вірити усьому, що пишуть в інтернеті. Завтра напишуть, що я чи Костюк очолимо московське Динамо. І цьому, чи що, вірити?", - відзначив Чохонелідзе.