Вукоєвич може покинути Динамо

Вукоєвич може стати головним тренером хорватського клубу

Асистент Мірчі Луческу Огнєн Вукоєвич може очолити хорватський Осієк.

Про це повідомляє Jutarnji list.

Осієк, який посідає 5 місце в чемпіонаті Хорватії, на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення Ненада Б'єліци, який поєднував роботу головним тренером та спортивним директора.

Одним із кандидатів є 38-річний Огнєн Вукоєвич, який третій рік працює в тренерському штабі київського Динамо. Конкурентами хорвата є його співвітчизники – Зоран Зекіч і Горан Томіч.

Нагадаємо, матч Шахтар - Динамо може відбутися на стадіоні Вест Гема.