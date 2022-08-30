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Вукоєвич може покинути Динамо

Сьогодні 10:25 486 0
Вукоєвич може стати головним тренером хорватського клубу
Вукоєвич може покинути Динамо
#Динамо Київ, #Осієк, #Огнєн Вукоєвич

Джерело - football24.ua.

Асистент Мірчі Луческу Огнєн Вукоєвич може очолити хорватський Осієк.

Про це повідомляє Jutarnji list.

Осієк, який посідає 5 місце в чемпіонаті Хорватії, на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення Ненада Б'єліци, який поєднував роботу головним тренером та спортивним директора.

Одним із кандидатів є 38-річний Огнєн Вукоєвич, який третій рік працює в тренерському штабі київського Динамо. Конкурентами хорвата є його співвітчизники – Зоран Зекіч і Горан Томіч.

Нагадаємо, матч Шахтар - Динамо може відбутися на стадіоні Вест Гема.

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