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Суркіс: Зараз Динамо – це 100% дотаційний проєкт

Сьогодні 15:39 158 0
Ігор Суркіс прокоментував фінансове становище Динамо
Суркіс: Зараз Динамо – це 100% дотаційний проєкт
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - tribuna.com.

Війна вплинула на фінансовий стан Динамо Київ.

Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс в інтерв'ю tribuna.com.

"– Forbes нещодавно вважав, що Рінат Ахметов через війну втратив більше 60% статків. Як війна вплинула на ваш бізнес?

– Так вплинула, що у нас бізнесу сьогодні ні в кого немає, як на мене. Мій бізнес, як і моє життя – це футбол. Якщо ми на матчах Ліги чемпіонів чи Ліги Європи збирали якусь кількість глядачів, нам за це платили гроші та купували квитки, можна було взяти рекламодавців, продати атрибутику, то зараз цього немає. Це взагалі став 100% дотаційний проєкт. У 2014 році говорив, що Ахметов якби хотів, то міг би на підставах, які склалися, кинути клуб і не утримувати його, але він продовжує це робити навіть сьогодні.

Так, легіонери пішли. Не тому, що він їх позбувся, і не тому, що в нього закінчилися гроші. А лише з однієї простої причини – вони не хотіли грати в країні, де йде війна. Тому він був змушений продати когось, когось віддати в оренду, когось відпустити. Він перебудувався і у нього зараз українська команда. Ми перебудувалися значно раніше", - сказав Суркіс.

Раніше Зоря переграла Динамо.

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