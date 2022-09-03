Зоря переграла Динамо, Дніпро-1 розібрався з Вересом: результати 3 туру УПЛ

Кияни зазнали другої поразки у чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

У 3 турі УПЛ київське Динамо зазнало поразки від Зорі, а СК Дніпро-1 переграв Верес.

Чемпіонат України - УПЛ

3 тур, 03 вересня

Дніпро-1 - Верес 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+2 Амаш, 2:0 - 47 Адамюк

Дніпро-1:Макс Валеф, Володимир Адам'юк, Едуард Сарапій, Габріель Бузанелло (Олександр Назаренко 78), Артем Довбик, Олексій Гуцуляк (Володимир Танчик 55), Артем Громов (Валентин Рубчинський 55), Яніс Амаш (Ігор Когут 67), Руслан Бабенко, Олександр Сваток, Олександр Піхальонок (Сергій Горбунов 67)

Верес: Богдан Когут, Роман Гагун, Семен Вовченко, Михайло Сергійчук (Михайло Шестаков 46), Віталій Дахновський (Владислав Шарай 62), Олександр Лебеденко (Станіслав Шарай 62), Геннадій Пасіч, Валерій Кучеров (Василь Курко 76), Роман Мірошник, Євген Пасіч (Микола Квасний 8), Дмитро Кльоц

Попередження: Володимир Адам'юк 4, Олексій Гуцуляк 26, Руслан Бабенко 50, Володимир Танчик 83 - Дмитро Кльоц 49

Зоря - Динамо Київ 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Русин, 2:0 - 32 Мішньов, 2:1 - 49 Ванат, 3:1 - 70 Бражко, 3:2 - 83 Буяльський

Зоря: Дмитро Мацапура, Дмитро Мишньов (Володимир Бражко 63), В'ячеслав Чурко (Максим Сміян 82), Єгор Назарина, Назарій Русін (Ігор Снурніцин 72), Максим Імереков, Денис Нагнойний (Максим Лунєв 63), Арсеній Батагов, Роман Вантух, Кристіан Даль (Даниїл Алефиренко 82), Олег Данченко

Динамо: Георгій Бущан, Владислав Кабаєв (Артем Бесєдін 79), Володимир Шепелєв (Микола Шапаренко 46), Владислав Ванат, Олександр Андрієвський (Сергій Сидорчук 46), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Буяльський, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора (Денис Гармаш 46)

Попередження: Назарій Русін 31, Роман Вантух 58, Роман Вантух 68, Данило Алефіренко 83 – Олександр Сирота 22, Ілля Забарний 42, Владислав Ванат 51, Олександр Караваєв 55, Микола Шапаренко 75, Віталій Буяльський 86

Вилучення: Роман Вантух 68

Раніше Шахтар у меншості переміг Рух у 3 турі УПЛ.