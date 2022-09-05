Суркіс: Ахметов – патріот України

Президент Шахтаря Рінат Ахметов від початку повномасштабної війни росії не покидав територію України.

Про це розповів президент Динамо Ігор Суркіс.

"Чи спілкувався з Ахметовим? Одного разу я з ним спілкувався після початку повномасштабного вторгнення, але це було коротке таке спілкування. На мою думку, це було на церемонії прощання з Леонідом Кравчуком.

Можна говорити що завгодно, але Ахметов – це людина, яка на чуже горе відгукується першою. І перший, коли Кравчуку стало погано, він викликав німецьких лікарів із Німеччини, щоб його проконсультували. І дав свій літак, привіз цих лікарів. Тоді була рекомендація відправити Кравчука до Німеччини. Він був там майже 8 місяців, де я його кілька разів відвідував.

Була надзвичайно важка операція, яку Тодуров провів чудово. Навіть німецькі лікарі це оцінили. Ми їздили до Мюнхена разом із братом, провідували кілька разів Кравчука разом із Сергієм Льовочкіним. У всіх нас була надія, що він видужає. Але, на жаль… Кажуть, що дата народження та смерті написана одразу. Але так сталося, світла йому пам’ять.

Ахметов, якщо не дай боже якесь горе - на нього завжди можна розраховувати. Я вам гарантую. Допомога, яку він надає, – честь йому за це і хвала. Він, напевно, втратив у бізнесі більше, ніж будь-хто інший під час війни. Він патріот України, нікуди не виїжджав, перебуває тут.

Але скажу вам відверто - я б теж із задоволенням сидів у Києві на нашій базі. Там зараз команда заїхала, ми не знаємо, як її розмістити, бо мами, бабусі багатьох дружин футболістів продовжують там жити.

Ми жили в СРСР, коли були піонери, комсомольці, жовтенята. Я не міг навіть уявити, що таке можливо. А вони залишилися там – у Росії. Повірте мені, залишилися там. Спочатку жовтеня, потім піонер, потім комсомолець, потім член партії - ось вони в такій парадигмі живуть досі. Вони не розуміють, що таке вільно жити, ні перед ким не плазувати, говорити, що хочеш, - сказав Суркіс.