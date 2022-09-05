Головне
Жіноча збірна України кваліфікувалася на чемпіонат Європи-2023
Вчора 22:01 892
Петраков назвав заявку збірної України на матчі Ліги націй
Сьогодні 13:27 131
War story: Путін цілиться в український спорт
Сьогодні 12:00 1726
Руїс здолав Ортіса у бою з трьома нокдаунами
Сьогодні 10:10 2073
Євробаскет-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 09:19 4307
Удінезе знищило Рому, Спеція з Коваленком зіграла внічию з Болоньєю: результати матчів 5 туру Серії А
Вчора 23:41 992
Манчестер Юнайтед переміг Арсенал із Зінченком: результати матчів 6 туру АПЛ
Вчора 20:23 1064
Формула-1: Особистий залік пілотів
Вчора 19:06 3855
Кривбас та Львів розписали нульову нічию в 3 турі УПЛ
Вчора 18:59 371
Ферстаппен виграв домашній Гран-прі Нідерландів
Вчора 18:13 418
Прямі трансляції

Суркіс: Ахметов – патріот України

Сьогодні 12:12 198 0
Ігор Суркіс розповів про свої взаємини із Рінатом Ахметовим.
Суркіс: Ахметов – патріот України
#Рінат Ахметов, #Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Шахтар

Джерело - tribuna.com.

Президент Шахтаря Рінат Ахметов від початку повномасштабної війни росії не покидав територію України.

Про це розповів президент Динамо Ігор Суркіс.

"Чи спілкувався з Ахметовим? Одного разу я з ним спілкувався після початку повномасштабного вторгнення, але це було коротке таке спілкування. На мою думку, це було на церемонії прощання з Леонідом Кравчуком.

Можна говорити що завгодно, але Ахметов – це людина, яка на чуже горе відгукується першою. І перший, коли Кравчуку стало погано, він викликав німецьких лікарів із Німеччини, щоб його проконсультували. І дав свій літак, привіз цих лікарів. Тоді була рекомендація відправити Кравчука до Німеччини. Він був там майже 8 місяців, де я його кілька разів відвідував.

Була надзвичайно важка операція, яку Тодуров провів чудово. Навіть німецькі лікарі це оцінили. Ми їздили до Мюнхена разом із братом, провідували кілька разів Кравчука разом із Сергієм Льовочкіним. У всіх нас була надія, що він видужає. Але, на жаль… Кажуть, що дата народження та смерті написана одразу. Але так сталося, світла йому пам’ять.

Ахметов, якщо не дай боже якесь горе - на нього завжди можна розраховувати. Я вам гарантую. Допомога, яку він надає, – честь йому за це і хвала. Він, напевно, втратив у бізнесі більше, ніж будь-хто інший під час війни. Він патріот України, нікуди не виїжджав, перебуває тут.

Але скажу вам відверто - я б теж із задоволенням сидів у Києві на нашій базі. Там зараз команда заїхала, ми не знаємо, як її розмістити, бо мами, бабусі багатьох дружин футболістів продовжують там жити.

Ми жили в СРСР, коли були піонери, комсомольці, жовтенята. Я не міг навіть уявити, що таке можливо. А вони залишилися там – у Росії. Повірте мені, залишилися там. Спочатку жовтеня, потім піонер, потім комсомолець, потім член партії - ось вони в такій парадигмі живуть досі. Вони не розуміють, що таке вільно жити, ні перед ким не плазувати, говорити, що хочеш, - сказав Суркіс.

Нагадаємо, Ахметов утратив 64 відсотки своїх статків, а Шахтар здешевшав майже вдвічі через війну.

Коментарі ()
Популярне зараз
Фенербахче - Динамо: Де дивитися матч Ліги Європи Фенербахче - Динамо: Де дивитися матч Ліги Європи 4397
Євробаскет-2022: календар, результати матчів Євробаскет-2022: календар, результати матчів 4307
Матч з Фенербахче стане останнім для Вукоєвича в Динамо Матч з Фенербахче стане останнім для Вукоєвича в Динамо 5928 1
Руїс здолав Ортіса у бою з трьома нокдаунами Руїс здолав Ортіса у бою з трьома нокдаунами 2073
War story: Путін цілиться в український спорт War story: Путін цілиться в український спорт 1726
Формула-1: Особистий залік пілотів Формула-1: Особистий залік пілотів 3855
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 6256
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 6272
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 18785
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 17633
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 20378
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 97531