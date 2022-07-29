Джерело - Чемпіон.

Повномасштабна війна, яку розпочала росія проти України 24 лютого 2022 року, забрала у власника Шахтаря Ріната Ахметова близько 9 млрд доларів.

Про це повідомляє Forbes.

Ахметов частково втратив свої металургійні, енергетичні та аграрні активи, залишившись унаслідок цього без 64% власних статків. На початку поточного року вони оцінювалися у 13,7 млрд доларів, зараз - 4,9 млрд.

А донецький Шахтар подешевшав до 150 млн доларів (падіння склало 45%), левова частка із них - це трансферна вартість футболістів клубу.

Нагадаємо, нещодавно Нацрада анулювала ліцензії каналів Ахметова з його ініціативи.

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