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Ахметов утратив 64 відсотки своїх статків, а Шахтар здешевшав майже вдвічі через війну

Сьогодні 14:48 Андрій Дунець 549 0
Ахметов утратив 64 відсотки своїх статків, а Шахтар здешевшав майже вдвічі через війну
#Рінат Ахметов, #війна, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Повномасштабна війна, яку розпочала росія проти України 24 лютого 2022 року, забрала у власника Шахтаря Ріната Ахметова близько 9 млрд доларів.

Про це повідомляє Forbes.

Ахметов частково втратив свої металургійні, енергетичні та аграрні активи, залишившись унаслідок цього без 64% власних статків. На початку поточного року вони оцінювалися у 13,7 млрд доларів, зараз - 4,9 млрд.

А донецький Шахтар подешевшав до 150 млн доларів (падіння склало 45%), левова частка із них - це трансферна вартість футболістів клубу.

Нагадаємо, нещодавно Нацрада анулювала ліцензії каналів Ахметова з його ініціативи.

 

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