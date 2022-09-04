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Кривбас та Львів розписали нульову нічию в 3 турі УПЛ

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Команди зіграли внічию
Кривбас та Львів розписали нульову нічию в 3 турі УПЛ
#Кривбас, #Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Кривбас та Львів розписали мирову в межах 3 туру УПЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Чемпіонат України - УПЛ
3 тур, 4 вересня

Кривбас - Львів 0:0

Кривбас: Кліщук, Вернидуб, Стецьков, Рябов(Кораблін 46), Якімець, Банада(Зотько 80), Волошин, Хомченовський, Хобленко(Дебелко 65), Семенов, Понєдєльнік(Устименко 46)

Запасні: Сарнавський, Хома, Устименко, Попчук, Шевченко, Дебелко, Кораблін, Зотько, Ухань, Семотюк, Ловріч

Львів: Ільющенков, Нич(Ременяк), Якимів(Вовкун 86), Муравський, Грисьо, Бусько, Шишка(Крушинський 64), Мильченко, Бойко, Бугай(Мишенко 64), Васильєв

Запасні: Пономаренко, Вовкун, Никитюк, Сасовський, Танчак, Мишенко, Михайлів, Крушинський, Ременяк

Жовті картки: Якимів 36, Банада 76, Зотько 90+3

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