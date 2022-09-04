Кривбас та Львів розписали нульову нічию в 3 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Кривбас та Львів розписали мирову в межах 3 туру УПЛ.
Поєдинок завершився з рахунком 0:0.
Чемпіонат України - УПЛ
3 тур, 4 вересня
Кривбас - Львів 0:0
Кривбас: Кліщук, Вернидуб, Стецьков, Рябов(Кораблін 46), Якімець, Банада(Зотько 80), Волошин, Хомченовський, Хобленко(Дебелко 65), Семенов, Понєдєльнік(Устименко 46)
Запасні: Сарнавський, Хома, Устименко, Попчук, Шевченко, Дебелко, Кораблін, Зотько, Ухань, Семотюк, Ловріч
Львів: Ільющенков, Нич(Ременяк), Якимів(Вовкун 86), Муравський, Грисьо, Бусько, Шишка(Крушинський 64), Мильченко, Бойко, Бугай(Мишенко 64), Васильєв
Запасні: Пономаренко, Вовкун, Никитюк, Сасовський, Танчак, Мишенко, Михайлів, Крушинський, Ременяк
Жовті картки: Якимів 36, Банада 76, Зотько 90+3