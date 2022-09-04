Джерело - Чемпіон.
Півзахисник РБ Лейпцига Дані Ольмо зазнав часткового розриву лівої медіальної зв’язки коліна.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Іспанець зазнав пошкодження в матчі чемпіонату Німеччини проти Айнтрахта (0:4).
24-річний гравець пропустить від 4-х до 6 тижнів.
+++ Personal-Update +++— RB Leipzig (@RBLeipzig) September 4, 2022
Dani #Olmo hat sich beim Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt eine Teilruptur des linken Innenbandes zugezogen und wird damit für vier bis sechs Wochen ausfallen.
Wir wünschen dir einen guten Heilungsverlauf, @daniolmo7 💪 pic.twitter.com/YHu7FkooAF
Нагадаємо, донецький Шахтар зіграє з РБ Лейпцигом у межах першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
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