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Лідер РБ Лейпцига Ольмо пропустить матч з Шахтарем

Сьогодні 16:28 317 0
24-річний гравець пропустить від 4-х до 6 тижнів
Лідер РБ Лейпцига Ольмо пропустить матч з Шахтарем
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Ольмо, #РБ Лейпциг

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник РБ Лейпцига Дані Ольмо зазнав часткового розриву лівої медіальної зв’язки коліна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Іспанець зазнав пошкодження в матчі чемпіонату Німеччини проти Айнтрахта (0:4).

24-річний гравець пропустить від 4-х до 6 тижнів.

Нагадаємо, донецький Шахтар зіграє з РБ Лейпцигом у межах першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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