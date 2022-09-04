Удінезе знищило Рому, Спеція з Коваленком зіграла внічию з Болоньєю: результати матчів 5 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
У 5-му турі італійської Серії А відбулося 4 матчі.
Спеція зіграла внічию з Болоньєю. Українець Віктор Коваленко вийшов у стартовому складі
Чемпіонат Італії - Серія А
5 тур, 4 вересня
Кремонезе - Сассуоло 0:0
Спеція - Болонья 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 7 Арнаутович, 1:1 - 45+2 Бастоні, 2:1 - 54 автогол Схаутен, 2:2 - 64 Арнаутович
Верона - Сампдорія 2:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 40 Капуто, 1:1 - 44 автогол Аудеро, 2:1 - 45+3 Дойк
Удінезе - Рома 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 5 Удогі, 2:0 - 56 Самарджич, 3:0 - 75 Перейра, 4:0 - 82 Ловрич