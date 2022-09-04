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Удінезе знищило Рому, Спеція з Коваленком зіграла внічию з Болоньєю: результати матчів 5 туру Серії А

Вчора 23:41 659 0
Результати матчів 5 туру Серії А
Удінезе знищило Рому, Спеція з Коваленком зіграла внічию з Болоньєю: результати матчів 5 туру Серії А
#Верона, #Рома, #Сассуоло

Джерело - Чемпіон.

У 5-му турі італійської Серії А відбулося 4 матчі.

Спеція зіграла внічию з Болоньєю. Українець Віктор Коваленко вийшов у стартовому складі 

Чемпіонат Італії - Серія А
5 тур, 4 вересня

Кремонезе - Сассуоло 0:0

Спеція - Болонья 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 7 Арнаутович, 1:1 - 45+2 Бастоні, 2:1 - 54 автогол Схаутен, 2:2 - 64 Арнаутович

Верона - Сампдорія 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 40 Капуто, 1:1 - 44 автогол Аудеро, 2:1 - 45+3 Дойк

Удінезе - Рома 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 5 Удогі, 2:0 - 56 Самарджич, 3:0 - 75 Перейра, 4:0 - 82 Ловрич

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