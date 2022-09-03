Арсенал не робив пропозицій щодо Мудрика

Джерело - sport.ua.
Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик не мав можливостей перебратися у літнє трансферне вікно в Арсенал.
Про це повдіомляє Give me Sport.
За інформацією інсайдера Діна Джонса, "каноніри" не виходили на "гірників" із пропозиціями щодо трансферу Мудрика, а обмежилися лише промацуванням ґрунту.
"Арсенал був тісно пов'язаний із Михайлом Мудриком на пізніх стадіях роботи трансферного вікна, але, за моєю інформацією, "каноніри" лише прозондували ситуацію, проте не робили пропозиції", - повідомив Джонс.
Нагадаємо, Шахтар відхилив останню пропозицію Брентфорда щодо Мудрика.