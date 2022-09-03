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Арсенал не робив пропозицій щодо Мудрика

Сьогодні 13:37 98 0
Арсенал не виявляв надмірного інтересу до таланту Шахтаря
Арсенал не робив пропозицій щодо Мудрика
#Футбольні трансфери, #Шахтар, #Арсенал Лондон, #Михайло Мудрик

Джерело - sport.ua.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик не мав можливостей перебратися у літнє трансферне вікно в Арсенал.

Про це повдіомляє Give me Sport.

За інформацією інсайдера Діна Джонса, "каноніри" не виходили на "гірників" із пропозиціями щодо трансферу Мудрика, а обмежилися лише промацуванням ґрунту.

"Арсенал був тісно пов'язаний із Михайлом Мудриком на пізніх стадіях роботи трансферного вікна, але, за моєю інформацією, "каноніри" лише прозондували ситуацію, проте не робили пропозиції", - повідомив Джонс.

Нагадаємо, Шахтар відхилив останню пропозицію Брентфорда щодо Мудрика.

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