Шахтар відхилив останню пропозицію Брентфорда щодо Мудрика

Шахтар відмовив Брентфорду на останню пропозицію щодо потенційного трансферу вінгера Михайла Мудрика.

Про це повідомляє журналіст The Guardian Нік Амс.

Найімовірніше, 21-річний футболіст залишиться в команді як мінімум до зими. За ситуацією почав слідкувати Лестер.

При цьому не виключається, що Брентфорд зробить ще одну спробу підписати українця.

Expect Mykhaylo Mudryk to be one of the sagas of winter window. No deal for Brentford or anyone else this time barring remarkable late turnaround. Suitors, including Arsenal, will continue to watch closely & see how he fares for Shakhtar in CL.