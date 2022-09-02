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Циганкова пропонували підписати Аяксу

Сьогодні 20:38 366 0
Віктор Циганков міг змінити клуб
Циганкова пропонували підписати Аяксу
#Аякс, #Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Віктор Циганков

Наприкінці роботи літнього трансферного вікна вінгера Динамо та збірної України Віктора Циганкова пропонували підписати Аяксу.

Про це повідомляє Voetbalprimeur.

Топ-клуб з Нідерландів, який продав у Манчестер Юнайтед вінгера Антоні, отримав пропозицію від агентства Sports Entertainment Group (SEG) купити Віктора Циганкова.

Однак в результаті угода не відбулася, Циганков залишився у Динамо, з яким він має контракт до літа 2023 року.

Нагадаємо, на початку літа Віктор Циганков підписав контракт з агентством Sports Entertainment Group, однією з ключових фігур у якому є Пере Гвардіола – брат наставника Манчестер Сіті Жузепа Гвардіоли.

Нагадаємо, Динамо має одну пропозицію щодо трансферу Циганкова.

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