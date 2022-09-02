Наприкінці роботи літнього трансферного вікна вінгера Динамо та збірної України Віктора Циганкова пропонували підписати Аяксу.
Про це повідомляє Voetbalprimeur.
Топ-клуб з Нідерландів, який продав у Манчестер Юнайтед вінгера Антоні, отримав пропозицію від агентства Sports Entertainment Group (SEG) купити Віктора Циганкова.
Однак в результаті угода не відбулася, Циганков залишився у Динамо, з яким він має контракт до літа 2023 року.
Нагадаємо, на початку літа Віктор Циганков підписав контракт з агентством Sports Entertainment Group, однією з ключових фігур у якому є Пере Гвардіола – брат наставника Манчестер Сіті Жузепа Гвардіоли.
Нагадаємо, Динамо має одну пропозицію щодо трансферу Циганкова.