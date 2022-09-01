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Динамо має одну пропозицію щодо трансферу Циганкова

Сьогодні 12:00 1044 0
Севілья готова домовитись з гравцем взимку
Динамо має одну пропозицію щодо трансферу Циганкова
#Динамо Київ, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Севілья, #Чемпіонат України, УПЛ, #Віктор Циганков

Джерело - ТаТоТаке.

Динамо може продати свого лідера Віктора Циганкова до кінця літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

У президента клубу Ігоря Суркіса є як мінімум одна конкретна пропозиція щодо футболіста. Йдеться про суму в приблизно 10 мільйонів євро.

До киян зверталася Севілья, яка могла заплатити 5-6 мільйонів одразу та включити в договір високий відсоток від наступного продажу. Але тепер Севілья готова домовитись з Циганковим взимку щодо переходу на правах вільного агента.

Вірогідність того, що 24-річний українець підпише новий контракт – дуже низька.

Нагадаємо, Динамо може підписати вінгера з Ямайки.

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