Динамо має одну пропозицію щодо трансферу Циганкова

Севілья готова домовитись з гравцем взимку

Джерело - ТаТоТаке.

Динамо може продати свого лідера Віктора Циганкова до кінця літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

У президента клубу Ігоря Суркіса є як мінімум одна конкретна пропозиція щодо футболіста. Йдеться про суму в приблизно 10 мільйонів євро.

До киян зверталася Севілья, яка могла заплатити 5-6 мільйонів одразу та включити в договір високий відсоток від наступного продажу. Але тепер Севілья готова домовитись з Циганковим взимку щодо переходу на правах вільного агента.

Вірогідність того, що 24-річний українець підпише новий контракт – дуже низька.

Нагадаємо, Динамо може підписати вінгера з Ямайки.