Кутроне перейшов у Комо

Патрік Кутроне знайшов новий клуб

Комо підписав контракт з екснападником Вулвергемптона Патріком Кутроне.

Про це повдіомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт розрахований на три роки. Інші деталі угоди не розголошуються.

Відзначимо, що Кутроне народився у Комо і до восьми років грав у любительських командах з цього міста.

Нагадаємо, що Кутроне перейшов у Вулвергемптон у 2019 році з Мілана, але так і не зміг себе зарекомендувати. Минулий сезон він провів у оренді в Емполі, де у 28 матчах Серії А забив три голи. Також він грав за Фіорентину та Валенсію.

Раніше в Комо перейшов Фабрегас.