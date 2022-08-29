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Кутроне перейшов у Комо

Вчора 23:52 137 0
Патрік Кутроне знайшов новий клуб
Кутроне перейшов у Комо
#Кутроне, #Чемпіонат Італії, Серія B, #Футбольні трансфери

Джерело - comofootball.com.

Комо підписав контракт з екснападником Вулвергемптона Патріком Кутроне.

Про це повдіомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт розрахований на три роки. Інші деталі угоди не розголошуються.

Відзначимо, що Кутроне народився у Комо і до восьми років грав у любительських командах з цього міста.

Нагадаємо, що Кутроне перейшов у Вулвергемптон у 2019 році з Мілана, але так і не зміг себе зарекомендувати.  Минулий сезон він провів у оренді в Емполі, де у 28 матчах Серії А забив три голи. Також він грав за Фіорентину та Валенсію.

Раніше в Комо перейшов Фабрегас.

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