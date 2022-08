Колишній півзахисник Барселони та Челсі Сеск Фабрегас підписав контракт з клубом Серії Б, Комо.

Про це повдіомляє пресслужба італійського клубу.

Угода підписана до літа 2024 року.

Минулого сезону через низку травм Сеск зіграв всього п'ять матчів (117 хвилин) за Монако, не відзначившись результативними діями.

The wait is (almost) over 🔵⚪️ @cesc4official pic.twitter.com/KOX646eLsZ