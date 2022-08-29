УАФ планує провести вибори президента

Джерело - Чемпіон.
Вибори президента УАФ можуть відбутися у другій половині вересня.
Про це повідомляє Telegram-канал Бомбардир.
"У Будинку футболу вже планують звітно-виборчий конгрес, для того, щоб переобрати нинішнього президента УАФ Андрія Павелка на новий 5-річний термін.
Точної дати виборів поки немає, але у планах друга половина вересня. Нагадаю, що Андрій Васильович керує нашим футболом з 2015 року. І якщо його переоберуть (а ймовірність цього 99%, якщо не включаються політичні фактори), то він очолюватиме український футбол аж 12 років. Окрім Павелка, ніхто інший не подав свою кандидатуру", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Павелко очолює УАФ з березня 2015 року.